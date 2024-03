Milatović: Dobijanje IBAR-a biće pokazatelj napretka

Podgorica, (MINA) – Dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) biće jasan pokazatelj napretka i dodatan impuls ubrzanju integracionog procesa Crne Gore, ocijenio je predsjednik države Jakov Milatović.

Milatović je to rekao na sastanku sa austrijskom ministarkom pravde Almom Zadić, na kojem je saopšteno da su odnosi Crne Gore i Austrije odlični i prijateljski.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, potvrđena snažna podrška Austrije evropskom putu Crne Gore.

Milatović je podsjetio na rezultate koje je Crna Gora postigla u prethodnom periodu, posebno na polju jačanja vladavine prava i nezavisnosti institucija.

“On je dodao da će dobijanje IBAR-a biti jasan pokazatelj napretka i dodatan impuls ubrzanju integracionog procesa naše zemlje”, kaže se u saopštenju.

Milatović je naglasio da je značajna podrška Austrije i kroz podizanje svijesti ostalih članica o važnosti snaženja politike proširenja, kada je u pitanju Crna Gora.

Zadić je navela da zvanični Beč cijeni napredak koji je Crna Gora do sada ostvarila na unutrašnjem planu i iskazala podršku daljim reformskim procesima.

“Dodala je da naša država predstavlja značajnog partnera Austriji na Zapadnom Balkanu koja svojim primjerom pruža važan doprinos jačanju stabilnosti i napretku regiona”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su Zadić i Milatović zadovoljni odličnom bilateralnom saradnjom u brojnim oblastima, sa akcentom na odbranu, unutrašnje poslove, jačanje vladavine prava i unapređenje demokratskih standarda.

“Istaknuto je da je potrebno unapređenje saradnje na ekonomskom planu i veće prisustvo austrijskih investicija”, dodaje se u saopštenju.

