Milatović: Crna Gora ima snažnu podršku Švedske

Podgorica, (MINA) – Crna Gora na evropskom putu ima snažnu podršku Švedske, koja predsjedava Savjetom Evropske unije (EU), kazao je novoizabrani crnogorski predsjednik Jakov Milatović, navodeći da država ima volju da sprovede neophodne reforme i u narednih pet godina postane dio evropske porodice.

Milatović je na Tviteru /Twitter/ napisao da je ministru vanjskih poslova Švedske Tobiasu Bilstromu predstavio plan za ostvarivanje tog cilja.

“Postoji velika politička reformska volja da Crna Gora u narednom petogodišnjem periodu odradi svoj zadatak i postane jedna demokratska zemlja, i dio evropske porodice”, kazao je Milatović na konferenciji za novinare nakon sastanka sa Bilstromom.

On je rekao da je poželio Bilstromu da Švedska već na sljedećem Samitu postane članica NATO-a.

“Informisao sam ga o načinu na koji je protokol ratifikovan u Skupštini u Crnoj Gori. Razgovarali smo i o načinu na koji dvije države mogu da unaprijede ekonomske relacije. Za to je vrlo važno dodatno unaprijediti avio povezanost Crne Gore i Švedske”, dodao je Milatović.

On je rekao da je Crna Gora poslala snažnu poruku kredibilnu poruku za investicione kompanije.

“U tom smislu napravili smo mali akcioni plan kako da što veći broj investitora dođe u Crnu Goru i možda se odluče za investiranje”, kazao je Milatović.

Bilstrom je čestitao Milatoviću na izboru za predsjednika.

“Želim da prenesem zahvalnost Švedske na podršci Crne Gore na članstvu Švedske u NATO-u. Naše predsjedavanje Savjetom EU je stavilo visoko na agendi region Zapadnog Balkana”, kazao je Bilstrom.

On je rekao da Crna Gora i region predstavljaju njihove ključne partnere da održe stabilnost Evrope.

“Podržavamo Crnu Goru u reformi vladavine prava. Poslije nekoliko mjeseci političkih previranja, ključni politički činioci moraju zauzeti jasan stav i izgraditi konsenzus na putu napredovanja ka EU”, poručio je Bilstrom.

On je poručio da Crna Gora pripada EU i da ne postoji alternativa na tom putu.

Upitan zašto nije organizovan sastanak sa Milom Đukanovićem, koji je na funkciji predsjednika do 21. maja, Bilstrom je rekao da su u pripremi posjete na agendi bili sastanci sa najvišim državnim zvaničnicima, te da je Milatović u međuvremenu pobijedio na predsjedničkim izborima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS