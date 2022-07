Marović: Aktuelna politička situacija biće riješena u interesu svih građana

Podgorica, (MINA) – Aktuelna politička situacija u Crnoj Gori biće riješena u interesu svih građana, a to podrazumijeva da država ostane snažno na evropskom kursu i ubrza reforme i pristupanje Evropskoj uniji (EU), smatra potpredsjednica Vlade i ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, Marović je danas primila delegaciju Parlamentarne skupštine (PS) Savjeta Evrope.

“Naš fokus je trenutno na imenovanjima u poravosuđu i optimistična sam da možemo doći do potrebne većine i postići rezultate na tom polju”, poručila je Marović.

Ona je istakla da je, uz obaveze iz poglavlja 23 i 24, Vlada posvećena i aktivno radi na poboljšanju ekonomske situacije, kao i na unapređenju životne sredine i na zelenoj agendi.

“Istakla je uvjerenje da će aktuelna politička situacija biti riješena u interesu svih građanki i građana Crne Gore, a to podrazumijeva da država ostane snažno na evropskom kursu i ubrza reforme i pristupanje EU”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, članovi delegacije PS Savjeta Evrope su izrazili optimizam kada je riječ o reformama koje Crna Gora sprovodi i prenijeli podršku za uspješan nastavak procesa pristupanja EU.

