Mandić uručio godišnje nagrade za volonterizam

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić uručio je danas godišnje nagrade za volonterizam, Filipu Markoviću sa Cetinja i Volonterskom klubu Osnovne škole „Bratstvo – Jedinstvo“ iz Rožaja.

Mandić je, na svečanosti koju je upriličila nevladina organizacija Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid, rekao da bi nagrade za volonterizam i ubuduće trebalo dodjeljivati u Skupštini čija su vrata otvorena za sve i da bi to bila jedna lijepa tradicija.

On je, kako je saopšteno iz Skupštine, kazao da je volonterizam u Crnoj Gori kao društvu kroz istoriju uvijek bio prisutan.

Kako je rekao, Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid glavni je promoter te plemenite ideje u nevladinom sektoru.

„Svi smo svjesni brojnosti nevladinih organizacija u Crnoj Gori, samim tim ADP-Zid se ističe kao neko ko u moru varljivih fraza i praznih riječi svoj aktivizam svjedoči rezultatima“, istakao je Mandić.

On je podsjetio je da Zid, kao organizacija sa skoro 30 godina „staža“, ima pregršt rezultata koji su konkretno uticali na poboljšanje životnog standarda građana, naročito mladih, jer je, kako je naveo, i sama započela svoj angažman kao studentska organizacija.

„Nevladin sektor, osim što treba da bude istinski korektivni faktor, a ne ono za šta se neki danas izdaju, treba da gradi i koheziju i saradnju sa ostalim društvenim sferama, prvenstveno sa našom zakonodavnom i izvršnom vlašću, kako bi se u atmosferi dogovora radilo na razvijanju programa koji su okrenuti poboljšanju života svih građana Crne Gore“, rekao je Mandić.

On je poručio da su vrata Skupštine Crne Gore širom otvorena za svaki vid saradnje koji će doprinijeti rješavanju svih pitanja i problema koji opterećuju naše društvo.

Izvršna direktorica Asocijacije za demokratski prosperitet – Zid Sanda Rakočević rekla je da volonterizam i volonteri u svakoj državi predstavljaju ogroman ljudski potencijal sa relevantnim znanjem i vještinama korisnim za zajednicu, uz odlično poznavanje problema i ljudi koji žive u lokalnoj zajednici.

„Volontiranjem svjesno poklanjamo naše vrijeme, sposobnosti i energiju za dobrobit drugih – pojedincima, zajednici, društvu ili okruženju“, naglasila je Rakočević.

On je navela da volontiranje nije stažiranje, stručno osposobljavanje, pripravništvo i nije besplatan rad.

Ovogodišnju nagradu u pojedinačnoj kategoriji dobio je volonter Filip Marković sa Cetinja, dok je grupna nagrada pripala Volonterskom klubu Osnovne škole „Bratstvo – Jedinstvo“ iz Rožaja.

