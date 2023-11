Mandić: Legalno imam srpsko državljanstvo, Zakon diskriminatoran

Podgorica, (MINA) – Zakon o državljanstvu je diskriminatoran, ocijenio je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić i dodao da ima srpsko državljanstvo koje je stekao legalno.

“Naši državljani koji su ovdje rođeni a žive u zemljama regiona, zar ne bi trebalo da i oni imaju državljanstvo Crne Gore. O tome treba razmisliti i razgovarati, a nikoga ne diskriminisati”, rekao je Mandić u emisiji Argumenti na Televiziji Crne Gore.

On je naveo da je neko ko je dobio državljanstvo 2. jula 2006. godine u redu, a ko je dobio državljanstvo 4. jula te godine, on je prestupnik.

“To je diskriminatorski, zakon treba da prati život”, rekao je Mandić, prenosi portal RTCG.

Kako je kazao, prilikom izbora predsjednika parlamenta pojavila se brojka koja je nedostajala prethodnih godina za reforme.

“I tu brojku od 49 mogu da kažem da ima trenutno parlamentarna većina. Tri poslanika koja su pripadala onoj tridesetoavgustovskoj većini, a nijesu glasali za izbor Vlade, kao i ona četiri koja pripadaju URI su svakako veliki potencijal da se može doći do broja potrebnog za reforme”, kazao je Mandić.

On je dodao da bi volio da i oni koji su sada u opoziciji prepoznaju značaj i da imaju ubjedljivu većinu, kao što su imali dogovore kada su glasali za sudije Ustavnog suda u prošlosti.

Mandić je istakao da uvijek treba težiti postizanju dogovora.

“Trudim se, a pouzdano znam da to žele i ljudi koji čine 44. Vladu”, kazao je Mandić.

On je kazao da je za promjene u izbornom zakonodavstvu potrebna dvotrećinska većina, ali ako postoji volja svaki problem, kako je naveo, može da se riješi.

Mandić je istakao da postoje konkretna obećanja i Vlade i parlamentarne većine, koja moraju da budu realizovana.

“Da bi to realizovali moramo se oslanjati jedni na druge. Ako budemo učestvovali u “udaranjima ispod stola”, mislim da ćemo sporo doći do cilja koji je postavljen”, ocijenio je Mandić.

On je kazao da je zadovoljan odnosom koji je parlamentarna većina pokazala od potpisivanja sporazuma.

“Ja želim da vjerujem ljudima iz Vlade, kao što i oni mogu da vjeruju meni”, smatra Mandić.

Kako je rekao, želja koalicije Za budućnost Crne Gore bila je da u Vladi učestvuje URA.

“Premijer je taj koji sastavlja svoj tim”, rekao je Mandić, i naglasio da su u ZBCG imali stav da je parlamentarna većina bolja kada je brojnija.

Mandić je kazao da je dobio poziv za učešće na sastanku predsjednika parlamenata zemalja jugooistočne Evrope.

“Biće i komesar Varhelji. Crna Gora ima veliki interes da sa Mađarskom i sa svim zemljama razvija dobre odnose. Nama ljeti nedostaje radne snage, nama je željeznica ruinirana, treba da počne izgradnja Jadransko-jonske magistrale”, rekao je Mandić.

On je kazao da je potpisanim sporazumom predviđena rekonstrukcija Vlade za godinua i dodao da im je premijer Milojko Spajić rekao da u ovom periodu ne mogu da uđu u Vladu, ali da će ZBCG rekonstrukcijom doći na čelo određenih ministastava.

