Mandić: Kartele za šverc droge proglasiti terorističkim organizacijama

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić predložio je, na današnjoj sjednici Savjeta za odbranu i bezbjednost, da se transnacionalni karteli za šverc droge proglase terorističkim organizacijama.

On je saopštio da je predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću i premijeru Milojku Spajiću predložio dopunu Nacionalne strategije bezbjednosti u dijelu političkog uticaja organizovanog kriminala i proglašavanje transnacionalnih kartela za šverc droge terorističkim organizacijama.

“Uzimajući u obzir bezbjednosne rizike i prijetnje, kao i jaki uticaj struktura transnacionalnog organizovanog kriminala na institucije države, iskazao sam stav da je neophodno što prije moguće pristupiti usvajanju posebnog Zakona o borbi protiv terorizma”, naveo je Mandić u objavi na mreži X.

Kako je kazao, taj zakon bi stvorio nova pravna oružja i osnažio kapacitete državnih organa u borbi protiv terorizma.

Prema riječima Mandića, zakon bi i omogućio sprovođenje važnih javnih politika i eliminisao opstrukcije u izvršavanju naših obaveza iz Poglavlja 23 i 24 u Pregovorima sa Evropskom unijom (EU).

On je istakao da bi se u izradi tog zakona crnogorska stručna javnost, eminenti poznavaoci bezbjednosnih prilika, kao i predstavnici građana, vodili najboljom međunarodnom praksom i iskustvima.

“Posebno ističemo Sjedinjene Američke Države (SAD), sa čijim nadležnim državnim organima i bezbjednosnim agencijama treba uspostaviti neposrednu saradnju u ovoj oblasti”, dodao je Mandić.

On je ocijenio da je, uz izradu inovirane nacionalne strategije i tog zakonskog rješenja, neophodno da Specijalno policijsko odjeljenje i Specijalno državno tužilaštvo što prije počnu sa radom u novim adekvatnim prostorijama, kako bi se na taj način riješili prigovori kada je u pitanju efektivnost rada tih organa.

“Članovi Savjeta su snažno pozdravili ovu inicijativu i zajedno smo odlučili da joj posvetimo posebnu pažnju na narednoj sjednici koja će se održati vrlo brzo”, rekao je Mandić.

On je naveo da bi budući period iskoristili da o toj inicijativi prvenstveno razgovaraju sa predstavnicima Evropske unije i SAD-a.

