Mandić: Izrael će u Crnoj Gori uvijek imati iskrenog prijatelja

Podgorica, (MINA) – Izrael će u Crnoj Gori uvijek imati iskrenog prijatelja i saveznika, poručio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

Mandić je danas u oproštajnu posjetu primio ambasadora Izraela u Crnoj Gori Jahela Vilana.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je Vilanu zahvalio na njegovom predanom radu na jačanju odnosa između dvije države, navodeči da je on iskreni prijatelj Crne Gore.

Na sastanku je, kako su rekli iz Skupštine, razgovaramo o pokušaju terorističkog napada, koji se dogodio ispred ambasade Izraela u Beogradu.

Mandić je istakao da je srećan što je taj pokušaj, herojstvom mladog pripadnika srpske žandarmerije, spriječen i da nije bilo nevino stradalih.

Iz Skupštine su kazali da je na sastanku razgovarano i o obostranoj saradnji u oblasti jačanja bezbjednosti u Crnoj Gori, posebno kada su u pitanju aerodromi.

“Mandić je naglasio da će Izrael u Crnoj Gori uvijek imati iskrenog prijatelja i saveznika, i poželio da Vilan prenese srdačan pozdrav predsjedniku Kneseta”, kaže se u saopštenju.

Govoreći o nedavnom usvajanju Rezolucije o genocidu u sistemu logora Jasenovac, Dahau i Mauthauzen u Skupštini Crne Gore, Vilan je pozdravio odluku poslanika u parlamentu.

On je naglasio da Izrael nije glasao za Rezoluciju Ujedinjenih Nacija o Srebrenici.

Vilan je istakao da su odnosi Crne Gore i Izraela mnogo bolji nego što su bili prije četiri godine, dodajući da su Crna Gora i Srbija danas najsigurnije turističke destinacije za njegov narod.

Kako je saopšteno, on je poručio da mu je čast i zadovoljstvo što svoj mandat završava večerašnjim otkrivanjem spomenika posvećenog Operaciji Velveta u Nikšiću i posebno je istakao zasluge predsjednika Opštine Marka Kovačevića.

Mandić je naveo da je taj spomenik simbol prijateljstva sa Izraelom i jevrejskim narodom.

