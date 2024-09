Mandić: Crna Gora bi bila dobar primjer da je EU otvorena za nove članice *

Podgorica, (MINA) – Crna Gora bi, kao mala država, bila dobar primjer da Evropska unija (EU) ne samo da je otvorena za nove članice, već da i najmanji članovi mogu značajno doprineti zajedničkom evropskom projektu, ocijenio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

Mandić je na konferenciji predsjednika parlamenata malih evropskih zemalja, govoreći na temu „Multilateralizam – Uloga malih država“, kazao da se svijet suočava sa nizom kompleksnih izazova, a da male države, poput Crne Gore, zauzimaju specifično mjesto u međunarodnim odnosima.

On je ocijenio da je jedno od ključnih pitanja koje se često postavlja da li su male države trajno u slabijoj pregovaračkoj poziciji u odnosima s većim državama.

“Možda na prvi pogled to djeluje tako, ali praksa pokazuje drugačije. Male države imaju prednosti u svojoj fleksibilnosti i sposobnosti brzog prilagođavanja”, smatra Mandić.

On je istakao da je Malta, kao jedna od najmanjih zemalja članica EU, uspjela da izgradi reputaciju države koja aktivno doprinosi u oblastima poput digitalne transformacije, upravljanja migracijama i zaštite prava građana EU.

Mandić je kazao da je slično tome, Crna Gora posvećena evropskim integracijama i da ima potencijal da postane simbol uspjeha politike proširenja.

“Kao mala zemlja, mi bismo bili dobar primjer da EU ne samo da je otvorena za nove članice, već da i najmanji članovi mogu značajno doprineti zajedničkom evropskom projektu”, saopštio je Mandić.

Mandić je dodao da Crna Gora vidi svoju budućnost kao aktivnog člana EU, ne kao teret, već kao partnera koji će doprinositi zajedničkim ciljevima, baš kao što to čini Malta.

„Naša vizija je jasna: kroz članstvo u EU, Crna Gora će biti snažan zagovornik evropskih vrijednosti, doprinoseći stabilnosti i prosperitetu“, zaključio je Mandić.

