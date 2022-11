Laličić: Flagrantno prekršen Ustav

Podgorica, (MINA) – U Skupštini je u utorak, usvajanjem izmjena Zakona o predsjedniku, flagrantno prekršen Ustav, s namjerom da se uruši jedina institucija koja je ostala na braniku nezavisne, suverene i građanske Crne Gore, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Poslanica DPS-a Jovanka Laličić je ocijenila da je parlamentarna većina od 30. avgusta 2020. godine jučerašnjim izmjenama Zakona počinila ustavni puč.

“Zakon je predložen po hitnom postupku iako za to nijesu postojali opravdani razlozi utvrđeni Poslovnikom Skupštine”, navela je Laličić u autorskom tekstu.

Kako je kazala, po hitnom postupku je predložen zakon koji protivno članu 147 Ustava predviđa retroaktivno dejstvo sa upitnim razlozima postojanja javnog interesa za njegovu retroaktivnost.

“Prema obrazloženju predlagača zakona, koji su za njegovu pripremu koristili uvoznu pamet nekog nepoznatog eksperta, javni interes je u tome da se pošto-poto mandat povjeri (lideru Demosa Miodragu) Lekiću i time konačno disciplinuje “neposlušni” predsjednik Crne Gore, odnosno Milo Đukanović”, smatra Laličić.

Ona je navela da je postojanje javnog interesa obrazloženo dobijanjem nove Vlade koja će imati podršku 41 poslanika, kako je Laličić rekla, neke maglovite nepostojane većine.

“A samo prije nekog vremena priznali su puni legitimitet odlazećoj vladi Dritana Abazovića, glasanjem za razrješenje ministara kojima je izglasano nepovjerenje zajedno sa premijerom. Kakva je žurba, gospodo iz parlamentarne većine? “, rekla je Laličić.

Ona je rekla da poslanicima koji su usvojili taj zakon gotovo ništa ne znači to što je svaki njegov član suprotan Ustavu, kao ni to što se zakonom bez ustavnog osnova utvrđuju, proširuju ili umanjuju nadležnosti predsjednika države, a koje su jasno utvrđene u članu 95 Ustava.

Kako je dodala Laličić, onima koji su zakon usvojili ne znači ništa ni to što se suprotno članu 98 Ustava utvrđuju uslovi za razrješenje predsjednika ili uslovi za skraćenje mandata Skupštini, kao ni što je zakon u cjelosti protivan članu 11 Ustava kojim je jasno uspostavljena podjela vlasti.

“Zato su licemjerne izjave nekih koleginica iz parlamentarne većine da “nije dobro zakonom mijenjati Ustav, ali je bilo neophodno” kako bi se djelovalo na opstrukcije jer ne postoji funkcionalan Ustavni sud”, ocijenila je Laličić.

Laličić je kazala da “nema opravdanja ovakvoj zloj i destruktivnoj namjeri”.

“A namjera je jasna – udariti u ustavne temelje države, urušiti jedinu instituciju koja ima neupitni i najveći legitimitet u Crnoj Gori, i koja je jedina ostala na braniku nezavisne suverene i građanske Crne Gore”, zaključila je Laličić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS