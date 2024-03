Laković: Radović bez mrlje u karijeri

Podgorica, (MINA) – Novoizabrani vršilac dužnosti /v.d./ direktora Uprave policije Aleksandar Radović nema nijednu mrlju u karijeru i prošao je sve nivoe u službi, kazao je poslanik Pokreta Evropa sad i predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu, Miodrag Laković.

Laković je kazao da Radović ima najbolji CV u policiji.

“Novoizabrani v.d. direktora Uprave policije je kolega koji je, bez ijedne mrlje u karijeri, prošao sve nivoe u službi, od pozornika do visokog rukovodnog kadra i čovjek sa najboljim CV-jem u policiji”, napisao je Laković na društvenoj mreži X.

Kako je rekao, iza Radovića stoje samo rad, rezultati i nagrade.

“Ponosan što ima takvih službenika, vjerujem da i sa ove pozicije može napraviti značajan pomak u svim segmentima policijske organizacije”, poručio je Laković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS