Uhapšena osumnjičena za trgovinu ljudima

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici uhapsili su B.R. (28) koja je osumnjičena za krivično djelo trgovina ljudima, koje je počinila na štetu šestoro djece uzrasta od dvije do 12 godina, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su Službenici Sektora za borbu protiv kriminala u saradnji sa službenicima podgoričkog Odjeljenja bezbjednosti uhapsili B.R. u okviru višemjesečnog predmeta pod kodnim nazivom „INGANE“.

Kako je saopšteno, sumnja se da je B.R, tokom sedam mjeseci, zloupotrebom povjerenja i odnosa zavisnosti, koristila svoje četvoro djece, kao i dvoje djece svoga supruga iz prvog braka, u cilju prinudnog rada i prosjačenja.

“Ona će uz krivičnu prijavu biti privedena postupajućem tužiocu na dalju nadležnost”, kaže se u saopštenju policije.

Kako se dodaje, službenici Sektora za borbu protiv kriminala će nastaviti intenzivne aktivnosti na otkrivanju krivičnih djela koja se vrše zloupotrebom povjerenja ili odnosa zavisnosti, prinudnog rada i prosjačenja.

“Odnosno krivičnih djela koja su se u prethodnom periodu nalazila u sivoj ili tamnoj zoni, ili nisu u dovoljnoj mjeri tretirana, a sa posebnim akcentom na zaštitu najranjivije kategorije društva – djece”, zaključuje se u saopštenju policije.

