Laković: Protiv neke politike ili partije poštenije se boriti spolja

Podgorica, (MINA) – Protiv neke politike ili političkog subjekta poštenije se boriti spolja nego iznutra, kazao je poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Miodrag Laković.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dao je danas ostavku na sve funkcije u PES-u.

“Protiv neke politike ili političkog subjekta poštenije se boriti spolja nego iznutra, svakako”, napisao je Laković na društvenoj mreži X.

Iz PES-a su kazali da je odavno primjetna namjera Milatovića da opstruira rad 44. Vlade i te stranke.

