Kurgaš, Iličković i Medojević izabrani za članove Sudskog savjeta

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore izabrala je danas Fikreta Kurgaša, Miodraga Iličkovića i Dražena Medojevića za članove Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Za izbor Kurgaša glasalo je 77 poslanika, Iličković je izabran glasovima 63 poslanika, a Medojević 56.

Za njihov izbor bila je potrebna dvotrećinska podrška poslanika.

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu u ponedjeljak je predložio Skupštini da Iličković, Kurgaš i Medojević budu izabrani za članove Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Javni poziv za izbor članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika objavljen je 30. decembra prošle godine, a za tu funkciju bilo je prijavljeno 11 kandidata.

Poslanici crnogorskog parlamenta su u septembru prošle godine za člana Sudskog savjeta izabrali Radoja Koraća, dok tada ostali predloženi kandidati nijesu dobili potrebnu podršku.

