Krivokapić: Trpkoski doprinio jačanju odličnih odnosa Crne Gore i Sjeverne Makedonije

Podgorica, (MINA) – Ambasador Sjeverne Makedonije u Crnoj Gori Mihajlo Trpkoski tokom svog mandata značajno je doprinio dodatnom unapređenju odličnih odnosa dvije države, kazao je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Krivokapić je Trpkoskog primio u oproštajnu posjetu.

“Krivokapić je istakao da je ambasador Trpkoski, tokom svog mandata, značajno doprinio dodatnom unapređenju odličnih odnosa Crne Gore i Sjeverne Makedonije između kojih, kako je kazao Krivokapić, postoji sudbinska veza”, navodi se u saopštenju.

Iz MVP su naveli da su sagovornici izrazili zadovoljstvo kvalitetom političkog dijaloga između dvije države koji karakterišu prijateljstvo, otvorenost, kontinuirana međusobna podrška, kao i zajednička vizija dvije države da svoju budućnost grade na tekovinama evroatlantizma.

Krivokapić je, kako se dodaje, zahvalio Trpkoskom na iskrenoj, plodonosnoj i profesionalnoj saradnji.

