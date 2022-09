Podgorica, (MINA) – Njeno Veličanstvo kraljica Elizabeta Druga bila je oličenje moći očuvanja Ujedinjenog Kraljevstva na pravoj strani istorije tokom burne epohe, poručio je crnogorski ministar vanjskih poslova (MVP) Ranko Krivokapić.

Krivokapić se, povodom smrti Elizabete Druge upisao u Knjigu žalosti u Ambasadi Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Podgorici.

“Bila je kraljica sa mudrošću koja ju je učinila svjetionikom u vremenu, za njenu naciju i slobodni svijet”, napisao je Krivokapić, saopšteno je iz MVP-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS