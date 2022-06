Krivokapić: Crna Gora i OEBS ujedinjeni u vrijednostima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) ujedinjene su u vrijednostima i spremne da se za njih bore rame uz rame, kazao je crnogorski ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić.

Krivokapić je to kazao nakon susreta sa ministrom vanjskih poslova Poljske, Zbignjevom Rauom na Cetinju, koji u Crnoj Gori boravi u svojstvu predsjedavajućeg OEBS-om.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), kazao da osuda brutalne agresije Rusije na Ukrajinu jača vezu sačinjenu od vjere u demokratiju i vladavinu prava.

„Istakao je da ona predstavlja i najozbiljniju prijetnju po bezbjednost svih nas, što danas čini ulogu multilateralizma i OEBS-a značajnijom nego ikad“, kaže se u saopštenju.

Rau je, kako se navodi, istakao da OEBS visoko cijeni saradnju Crne Gore, ocjenjujući da je ona pouzdan i konstruktivan partner.

„On je pohvalio izuzetne rezultate Crne Gore u reformskim procesima, naročito u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala“, naveli su iz MVP-a.

Rau je istakao da je Crna Gora privržena temeljnim vrijednostima Organizacije i da očekuju nastavak zajedničkog rada na crnogorskom putu ka Evropskoj uniji (EU).

Krivokapić je naglasio da se Crna Gora u potpunosti pridružila sankacijama EU, ali i pozivu na dijalog koji je jedini način da se svjedoči miru, kome se nada cijeli svijet.

„Zato, kako je poručio, snažno podržavamo poljsko predsjedavanje i napore u zaštiti evropskih i evroatlantskih vrijednosti u ovako teškim okolnostima“, navodi se u saopštenju.

Kako su rekli iz MVP-a, Krivokapić i Rau pohvalili su i odličnu bilateralnu saradnju Crne Gore i Poljske.

Krivokapić je kazao da su dvije države u kriznim i teškim vremenima dokazale da su spremne nesebično otvoriti vrata i pružiti dom onima koji su ga u ratovima izgubili.

„Crna Gora je to učinila kada je primila 100 hiljada izbjeglica sa Kosova, dok to danas čini Poljska za ukrajinski narod“, poručio je Krivokapić..

On je, kako je saopšteno, istakao neophodnost jačanja privrednog povezivanja, dodajući da očekuje da će se svjedočiti porastu poljskih turista koji su nekad u velikom broju poznavali i posjećivali Crnu Goru.

„Veze dva naroda kroz istoriju, kako je naveo Krivokapić, opisane su u djelima važnih crnogorskih pisaca među kojima je Radoslav Rotković“, kazali su iz MVP.

