Kreiraće novi politički model i platformu

Podgorica, (MINA) – Liberalna partija (LP) će na svečanoj konferenciji povodom 20 godina postojanja stranke usvojiti inovirani Program, Statut i ostala dokumenta važna za identitet liberala u budućnosti, najavljeno je iz LP.

Kako je saopšteno, odluku o održavanju konferencije usvojio je Glavni odbor LP-a.

“Ocijenjeno je da je neophodno trasirati put razvoja Crne Gore za naredne dvije decenije, što su liberali uvijek i radili, i ponuditi odgovor na izazove savremenog svijeta”, navodi se u saopštenju.

Iz LP su kazali da je Glavni odbor ovlastio rukovodstvo i Predsjedništvo partije da u tom cilju aktivno radi na kreiranju novog političkog modela i platforme liberala za novo vrijeme.

“Takav pristup podrazumijeva i jačanje saradnje i umrežavanje LP sa ideološki bliskim organizacijama i pojedincima i cilju jačanja ideje građanske politike i ostvarivanja ciljeva otvorenog društva, društva ekonomskog blagostanja i dostizanja standarda i članstva EU”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će rukuvodstvo LP, u saradnji sa stručnom javnošću i međunarodnim partnerima, tokom godine ponuditi takva konkretna rješenja organima partije, ali i cjelokupnoj javnosti i građanima.

Iz LP su rekli da je Glavni odbor podržao aktivnosti u cilju pripreme liberala za nastup na lokalnim izborima koji će biti održani ove godine.

