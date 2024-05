U Šavniku oduzeta četiri lovačka karabina

Podgorica, (MINA) – Službenici šavničke policije oduzeli su četiri lovačka karabina od tri osobe, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, službenici Stanice policije Šavnik kontrolisali su u subotu vozilo kotorskih registarskih oznaka kojim je upravljao G.B. (37) iz Kotora.

Policijski službenici su, kako se dodaje, pregledom vozila pronašli lovački karabin marke „Bergara“ sa 37 komada puščane bojeve municije u ilegalnom posjedu.

Navodi se da je daljom kontrolom saobraćaja, policija u Šavniku kontrolisala i vozilo bjelopoljskih registarskih oznaka kojim je upravljao C.D. iz Budve (53), dok se na mjestu suvozača nalazila osoba M.M. (43) iz Podgorice.

„Kod C.D. pronađen je lovački karabin “Rossler Titan” kao i lovački karabin marke “Remington” sa 19 komada puščane bojeve municije, dok je kod M.M pronađen lovački karabin marke „Sako“ i deset komada puščane bojeve municije u ilegalnom posjedu“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je sa događajima upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilkaštvu u Pljevljima koji je naložio preduzimanje daljih mjera i radnji, nakon čega su mu spisi predmeta dostavljeni na ocjenu i mišljenje.

„Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“, u svojoj zoni odgovornosti, u kontinuitetu preduzimaju progresivne i reaktivne mjere i radnje koje imaju za cilj stvaranje i održavanje povoljnog i stabilanog ambijenta za život građana“, rekli su iz policije.

