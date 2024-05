Crnogorske košarkašice od sjutra na okupu

Podgorica,(MINA) – Ženska seniorska košarkaška reprezentacija okupiće se sjutra u Podgorici, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Navodi se da se selektorka Jelena Škerović sa svojim stručnim štabom odlučila da od sjutra do 18. maja okupi uglavnom mlađe košarkašice, koje će tokom naredne dvije sedmice trenirati u Bemax areni.

Cilj okupljanja tokom maja je činjenica da je većina igračica već na pauzi, pa je Škerović iskoristila priliku da tokom dvije nedjelje okupi igračice iz Budućnost Bemaxa i mlađe košarkašice koje su završile sa klupskim obavezama širom Evrope.

Crnogorske košarkašice igraće u Meksiko Sitiju pretkvalifikacije za Mundobasket od 19. do 25. avgusta.

Crna Gora je u grupi sa Meksikom, Novim Zelandom i Mozambikom.

Svjetsko prvenstvo na programu je od 4. do 13. septembra 2026. godine u Berlinu.

