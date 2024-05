O raspodjeli dobiti početkom juna

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcionari Crnogorskog Telekoma trebalo bi da na redovnoj Skupštini 5. juna razmatraju predlog odluke o raspodjeli dobiti za prošlu godinu, kojom se predlaže isplata dividende u iznosu od 5,56 miliona EUR, odnosno 12 centi bruto po akciji.

Kako se navodi na sajtu kompanije, Crnogorski Telekom je u prošloj godini ostvario dobit u iznosu od 6,64 miliona EUR.

“Pored finansijskih izvještaja, izvještaja o poslovanju i izbora nezavisnog revizora, Odbor direktora će Skupštini akcionara na usvajanje podnijeti predlog odluke o raspodjeli dobiti za prošlu godinu, kojom se predlaže isplata dividende u iznosu od 5,56 miliona EUR, odnosno 12 centi bruto po akciji, dok će iznos od 1,08 miliona EUR biti raspoređen u zadržanu dobit”, navodi se u obavještenju.

Skupština će se, na predlog Odbora direktora, izjasniti i o politici naknada, smanjenju kapitala, te o davanju odobrenja za sticanje sopstvenih akcija kompanije.

Skupštini će na usvajanje biti podnijet i predlog promjene Statuta.

