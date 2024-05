Dionice Applea u sedmici skočile šest odsto

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Među najvećim dobitnicima prošle sedmice bio je tehnološki sektor jer je većina kompanija iz tog sektora ostvarila bolje nego što se očekivalo kvartalne poslovne rezultate.

Samo u petak cijena dionice Applea skočila je šest odsto na krilima rezultata boljih od očekivanja, prenosi SEEbiz.

Doduše, i prihodi i zarada tog tehnološkog diva pali su u odnosu na isti prošlogodišnji period, ali bili su veći nego što su analitičari procjenjivali.

Uz to, Apple je najavio program otkupa vlastitih dionica na tržištu u vrijednosti od rekordnih 110 milijardi USD. I većina ostalih kompanija izvijestila je o većoj zaradi nego što se očekivalo.

Dosad je oko 400 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa izvijestilo o rezultatima, pri čemu ih je 77 odsto nadmašilo očekivanja po pitanju zarada.

Zbog toga sada analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija u prvom tromjesečju porasle više od šest odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, dok se prije mjesec očekivao rast zarada 5,1 odsto.

