Bogdanović: DPS uvijek na liniji politika koje promovišu demokratsku Evropu

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) uvijek je na liniji politika koje promovišu demokratsku, progresivnu i ujedinjenu Evropu kakvoj i Crna Gora teži da pripada, kazao je generealni sekretar DPS-a Aleksandar Bogdanović.

On je učestvovao je na Demokratskoj konferenciji koju je organizovala Partija evropskih socijalista (PES) u saradnji sa njemačkom Socijaldemokratskom strankom u Berlinu.

Konferencija, kako je saopšteno iz DPS-a, bila je prilika da se u susret evropskim izborima koji se održavaju u junu, potvrdi puna posvećenost evropskih socijalista jedinstvenoj, progresivnoj i solidarnoj Evropi.

To je, kako se dodaje, potvrđeno i usvajanjem zajedničke deklaracije pod nazivom “Zajedno – za našu Evropu!”.

U saopštenju se navodi da su o Deklaraciji, ali i budućim programskim ciljevima evropskih socijalista govorili zajednički kandidat PES-a na evropskim izborima Nikolas Smit, predsjednik PES-a Stevan Loven, njemački kancelar Olaf Šolc i kopredsjedavajući SPD-a Saskja Esken i Lars Klingbeil.

Bogdanović je, kako se navodi, imao susrete sa predsjednikom PES-a Stefanom Lovenom, predsjednikom Vlade Kosova Aljbinom Kurtijem i potpredsjednicom Evropskog parlamenta Katarinom Barlej.

Dodaje se da je Bogdanović imao susrete i sa kopredsjedavajućima SPD-a Larsom Klingbeilom i Saskiom Esken i liderkom švedskih Socijaldemokrata Magdalenom Anderson.

Bogdanović je sa sagovornicima razmijenio stavove o aktulenim procesima u Crnoj Gori, regionu i Evropi.

Dodaje se da je Bogdanović u kontekstu trenutnog porasta populizma i nacionalizma uputio podršku zajedničkom kandidatu evropskih socijalista Nikolasu Šmitu ističući da politike koje se baštine na vrijednostima mira, ekonomskog napretka i socijalne pravde moraju biti dominantne na dobrobit svih građana.

