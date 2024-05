Procesuirana 33 učesnika incidenata na fudbalskim utakmicama

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici identifikovali su i procesuirali 33 učesnika u incidentima tokom i nakon fudbalskih utakmica u Podgorici, Tivtu, Kotoru i Nikšiću, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je, povodom incidenta u Tivtu, policija podnijela prekršajne prijave protiv Đ.L, K.S. i P.S. iz Nikšića, kao i D.M. iz Tivta, zbog počinjenih prekršaja iz oblasti Zakona o javnom redu i miru.

Iz policije su dodali da je P.S. i uhapšen u skladu sa Zakonom o prekršajima.

“Protiv T.G. i K.N. iz Nikšića podnijete su krivične prijave zbog sumnje da su izvršili krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, nakon čega su istog dana uhapšeni”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, prekršajne prijave su podnijete i protiv N.S, G.V, Đ.N, Đ.R, K.N. i T.L, zbog počinjenih prekršaja iz oblasti Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

“U saradnji sa nadležnim tužilaštvom, policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na identifikaciji ostalih koji su učestvovali u ovim događajima”, kazali su iz policije.

U saopštenju Uprave policije navodi se da su, zbog incidenta koji se dogodio u Podgorici i u kom su učestvovali navijači tokom utakmice između fudbalskih klubova (FK) „Budućnost“ iz Podgorice i „Sutjeska“ iz Nikšića, policijski službenici procesuirali 14 osoba.

“Zbog događaja koji se desio nakon fudbalske utakmice u Podgorici, policijski službenici će nastaviti da preduzimaju mjere i radnje na identifikaciji ostalih koji su učestvovali u ovim događajima”, kazali su iz policije.

Kako su saopštili, u odnosu na incident koji se dogodio u Kotoru prilikom fudbalske utakmice između FK „Bokelj“ iz Kotora i FK „Kom“ iz Podgorice, policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Kotor su, u saradnji sa policijskim službenicima drugih organizacionih jedinica, prikupili obavještenja od sedam osoba.

“U toku su dalje mjere i radnje u cilju prikupljanja obavještenja od ostalih osoba i rasvjetljavanja cjelokupnog događaja, te procesuiranja odgovornih u skladu sa zakonom”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su kazali da je u subotu, zbog incidenta koji se dogodio na utakmici FK „Sutjeska“ iz Nikšića i FK „Petrovac“ iz Petrovca, uhapšeno sedam osoba.

Navodi se da su policijski službenici, prilikom neovlašćenog ulaska u teren dijela grupe navijača FK „Sutjeska“, spriječili fizički sukob sa sudijom utakmice.

Dodaje se da su R.Đ, N.Đ, S.K, A.R, S.N. i V.G. uhapšeni zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, dok su u toku dalje mjere i radnje u cilju prikupljanja obavještenja od ostalih osoba i rasvjetljavanja cjelokupnog događaja.

“U cilju utvrđivanja eventualne odgovornosti odgovornog lica FK „Sutjeska“, zbog nedovoljnog sprovođenja mjera za nesmetano i bezbjedno održavanje sportske priredbe i nepreduzimanja mjera kojim se sprečava izbijanje nasilja i nedoličnog ponašanja gledaoca, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić će preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje”, kazali su iz policije.

