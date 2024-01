Krapović: Šaranović prije Nove godine poslao predlog za razrješenje Brđanina

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović prije Nove godine je poslao predlog za razrješenje direktora Uprave policije Zorana Brđanina, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović.

On je, u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti, rekao da je taj predlog stigao kadrovskoj komisiji i Vladi Crne Gore.

Govoreći o tome što je Generalni sekretarijat Vlade saopštio da taj zahtjev nije stigao, Krapović je rekao da je pitanje za Generalni sekratarijat zašto je novinarima dao pogrešnu informaciju.

On je kazao da postoje spoljni i unutrašnji rizici koji prijete bezbjednosti Crne Gore.

Prema riječima Krapovića, spoljni rizici su agresija Rusije na Ukrajinu i stanje u regionu koje je stabilno ali fragilno kada se govori o Kosovu i Bosni i Hercegovini, prenosi portal Vijesti.

On je istakao da su unutrašnji rizici organizovani kriminal, zloupotreba službi – praćenje novinara, političara, NVO prvaka.

“Kulminacija je čuvena afera Skaj aplikacija koja je najbolja metafora potpune metastaze institucija. Ono što me finalno zaprepastilo je spremnost kriminalnih klanova da rade ono što je rađeno u u Pljevljima”, kazao je Krapović.

On je rekao da su naručioci tih akcija kriminalni klanovi koji su se godinama pod okriljem bivšeg režima bavili švercom narkotika, cigareta, trgovinom ljudima i oružjem.

Krapović je istakao da Predrag Šuković ne može biti smijenjen sa mjesta šefa Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) bez saglasnosti glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića.

Kako je kazao, izbor direktora Agencije za nacionanu bezbjednost (ANB) dominantno je vezan za predsjednika Vlade i on ne bi ocjenjivao rad aktuelnog direktora Agencije Borisa Milića.

Krapović je rekao da vjeruje premijeru Milojku Spajiću i da ne bi bio u njegovoj Vladi da mu ne vjeruje.

On je naveo da ih niko u Vladi do detalja nije do detalja upoznao sa programom Evropa sad 2.

Govoreći o slučaju kada se vojni konvoj nije zaustavio da ukaže pomoć povrijeđenima u saobraćajnoj nesreći u Radanovićima i što je disciplinski tužilac u Ministarstvu odbrane pokrenuo postupak protiv poručnika koji je bio komandir obezbjeđenja vojnog konvoja, Krapović je rekao da disciplinska komisija treba da donese odluku do 19. januara.

On je naglasio da je štićena ličnost bila u konvoju i da je u pitanju njemački admiral.

“Taj čovjek je imao sastanak sa mnom sjutradan u Ministarstvu odbrane i još je bio u državi nakon tog nemilog događaja“, rekao je Krapović.

Kako je kazao, što se tiče samog konvoja detektovali su propuste u pripremi i organizaciji zadatka, uz nedostatak adekvatno definisanih procedura.

Krapović je ponovio da je naredbom naložio definisanje procedura odmah nakon tog događaja.

Na pitanje da li u tom eskortu ima doktora, Krapović je rekao da ima, a upitan zašto nijesu ostavili doktora na cesti on je odgovorio da su tri vozila činila eskort.

“Prednje vozilo, štićeno vozilo i začelje. Pored toga bila je ekipa VMC-a i još dva vozila. Ogroman propust je napravljen što neko od njih nije stao”, rekao je Krapović.

On je ocijenio da je obavezni vojni rok od četiri mjeseca malo i da ispod šest mjeseci nema prevelikog efekta.

“Mi u ovom trenutku to ne možemo sprovesti, nema šanse”, kazao je Krapović.

On je kazao da nije saglasan sa ocjenom da maligni uticaji dolaze iz Srbije.

“Pogrešno je iz političkih razloga stavljati znak jednakosti između Rusije iz Srbije. Da li Srbija ima ambiciju da u regionu kao najveća, ekonomski, možda vojno najjača, neke isvoje interese, vjerujem da ima. Nijesam vidio državu koja nema slične ambicije”, dodao je Krapović.

Na pitanje da li ih ostvaruje na legitiman način, Krapović je rekao da u jednom dijelu ne.

“Prije svega u medijskoj sferi postoji značajan broj medija koji su veoma bliski i proguravaju u medijski prostor stavove bliske vladajućim strukturama u Srbiji. I ja sam bio, ima medija i portala koji uzmu izjave pa ih iskreu, izvuku iz konteksta”, kazao je Krapović.

On je rekao da nije saglasan sa ocjenama da je Srpska pravoslavna crkva (SPC) u Crnoj Gori nosilac malignog uticaja, navodeći da se radi o četiri eparhije.

“Ono što je djelovanje ove četiri eparhije ne vidim kao opasnost po Crnu Goru. Ima li nekih problematičnih izjava to je već drugo pitanje”, kazao je Krapović.

Na pitanje šta će biti sa pločom u bivšem vojnom logoru Morinj i da li će ona ostati tamo gdje je uprkos rješenju za uklanjanje Uprave za inspekcijske poslove, Krapović je odgovorio da je ploča postavljena na pogrešan način i da natpis ne odgovara činjenicama.

Kako je kazao, ta ploča treba da bude zamijenjena drugom sa adekvatnim tekstom.

“Ne treba da dozvolimo da ta ploča doživi bilo kakvo skrnavljenje”, poručio je Krapović i istakao da neće dozvoliti vandalizam i da treba naći zajedničko rješenje da to bude adekvatno obilježeno i bez problema u crnogorskom društvu.

Upitan očekuje li probleme sa Hrvatskom u predpristupnim pregovorima oko Prevlake i sukoba oko vlasništva nad brodom “Jadran”, on je rekao da je moguće da ima dosta ucjenjivačkog potencijala, ali da se mora voditi dijalog.

“Nadamo se da ćemo kroz dijalog, kroz civilizovanu, argumentovanu raspravu doći do rješenja. Ako to ne bude slučaj, stvari će se riješiti pred sudovima”, kazao je Krapović.

On je, govoreći o brodu „Jadran, kazao da shodno potpisanim sporazumima nakon disolucije Jugoslavije, Hrvatska nema pravo da traži školski brod “Jadran”.

Krapović je naveo da “Jadran” u trenutku proglašenja nezavnisnosti Hrvatske nije bio u njenim teritorijalnim vodama i nije pripadao hrvatskoj državi.

“Jadran je potpuno legalno i legitimno u vlasnštvu Crne Gore i tako treba da ostane. Ukoliko ima nešto sporno našim susjedima iz Hrvatske, spremni smo da odgovorimo na njihove argumente”, rekao je Krapović.

Na pitanje gdje će vojska da vježba i je li se definitivno odustalo od Sinjajevine, Krapović je rekao da je Sinjajevina jedinstven prostor koji ne bi trebalo biti narušavan na bilo koji način.

“Prethodnih nekoliko godina, političkim odlukama Sinjajevina se gurala silom na sramotu da baš na Sinjejvini bude vojni poligon. Mislim da to nije bio dobar put i dobar način. Sinjajevina je bogata podzemnim vodama, Mojkovac se napaja od tih voda i ta priroda je netaknuta”, rekao je Krapović.

On je rekao da je ta stvar dovedena do kraja i da to više nije opcija.

Krapović je naveo da ima nekoliko lokacija koje se razmatraju, te da većina tih lokacija nijesu u vlasništvu države.

