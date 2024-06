Krapović: Nastavićemo da podržavamo ukrajinski narod

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će nastaviti da podržava ukrajinski narod, poručio je ministar odbrane Dragan Krapović.

Krapović, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, učestvuje na dvodnevnom sastanku Sjevernoatlantskog savjeta (NAC) u formatu ministara odbrane koji se danas i sjutra održava u sjedištu NATO u Briselu.

Na sastanku NATO ministara odbrane prvi put Švedska učestvuje u svojstvu punopravne članice.

Navodi se da je, uzimajući u obzir krizu u Ukrajini i njene implikacije na širu bezbjednost, prva sesija održana u formatu Savjeta NATO-Ukrajina, kojoj su prisustvovali i predstavnici Evropske unije (EU).

„Iako su tokom proteklog perioda sve saveznice uputile značajnu pomoć Ukrajini, ministri su konstatovali da je od ključne važnosti još jednom iskazati jasnu i nedvosmilenu podršku ovoj zemlji u njenim nastojanjima da odbrani svoju teritoriju i istovremeno, zajedničke vrijednosti demokratskih društava“, kaže se u saopštenju.

Ministri su, kako se dodaje, istakli da očekuju da će predstojeći Samit u Vašingtonu rezultirati donošenjem novog paketa mjera kojim će se osnažiti podrška Ukrajini i dati novi impuls njenoj evroatlantskoj perspektivi, kada se za to steknu uslovi.

Krapović je pozdravio zavidan nivo solidarnosti i odlučnosti koje su saveznice demonstrirale u proteklom periodu kako bi pružile neophodnu pomoć Ukrajini, ističući značaj koordinisanog pristupa svih međunarodnih aktera.

On je kazao da je neophodno da Alijansa nastavi da prati stanje na terenu i, shodno potrebama, pažljivo razmotri modalitete za nastavak pružanja pomoći, sve dok to bude potrebno.

„U tom kontekstu, Krapović je naglasio da je Crna Gora od početka rata uputila značajna sredstva u okviru devet paketa pomoći ovoj zemlji, kao i da ćemo i u narednom periodu nastaviti da podržavamo ukrajinski narod“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, na poziv sekretara za odbranu Sjedinjenih Američih Država Lojda Ostina, održan sastanak Kontakt grupe za odbranu Ukrajine.

Iz Ministarstva odbrane su kazali da je fokus ministara odbrane bio usmjeren na aktuelna dešavanja na terenu, kao i buduće modalitete pomoći Ukrajini.

„Naglašen je značaj kontinuiranog upućivanja dodatne opreme i municije, posebno u dijelu jačanja kapaciteta za protivvazdušnu odbranu“, kaže se u saopštenju.

Sastankom NAC-a predsjedava generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg.

