Koprivica: Sudski savjet biće u stanju da planira i podstakne reforme

Podgorica, (MINA) – Sudski savjet u punom kapacitetu biće u stanju da strateški planira i podstakne reforme, a prije svega da obezbijedi nezavisnost sudske grane vlasti, kazao je potpredsjednik Vlade Momo Koprivica.

On je kazao da su izborom tri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika ispunjena dva od tri cilja.

“Dva od tri cilja ispunjena. Ono što se nije rješavalo godinama riješili smo za svega mjesec i po dana. Istorijski učinci u nevjerovatno kretkom roku na putu reformi i ubrzanja integracija u EU”, naveo je Koprivica na društvenoj mreži X.

Kako je kazao, nakon preko pet godina vd stanja, Sudski savjet je napokon dobio puni legitimitet, rekordnom podrškom u parlamentu.

“U punom kapacitetu, Sudski savjet će biti u stanju da strateški planira i podstakne reforme, ali prije svega obezbijedi nezavisnost sudske grane vlasti”, kazao je Koprivica.

On je istakao da je treći cilj možda i najvažniji, imajući u vidu značaj očekivanih reformi i dužinu trajanja vd stanja, a to je izbor vrhovnog državnog tužioca (VDT) u punom kapacitetu.

“Taj cilj se mora kredibilno završiti izborom ličnosti nesumnjivih stručnih i moralnih kvaliteta”, zaključio je Koprivica.

