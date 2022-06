Konjević: Crna Gora će i u narednom periodu pomagati Ukrajini

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će i u narednom periodu pružati pomoć Ukrajini, kazao je crnogorski potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Raško Konjević.

Konjević je, na dvodnevnom sastanku Sjevernoatlantskog savjeta u formatu ministara odbrane (NAC) u Briselu, rekao da rat u Ukrajini poziva na razmatranje modaliteta koordinisane podrške Evropske unije i NATO-a drugim partnerima, kao što su Gruzija, ali i Bosna i Hercegovina.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrne Crne Gore, Konjević se osvrnuo na reperkusije koje, usljed ruskog uticaja, osjeća cijeli region Zapadnog Balkana.

“Ponovio da je nedvosmisleno opredjeljenje Crne Gore ka članstvu u EU, istakavši da je garant prosperiteta i sigurne budućnosti regiona upravo u njegovoj punoj integraciji u NATO i EU”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, tokom prvog dana NAC-a ministri su razgovarali o važnosti jačanja saradnje, kako sa EU tako i sa partnerskim zemljama, u cilju pružanja odlučnog odgovora na potencijalne bezbjednosne izazove.

Nedvosmisleno i jedinstveno je osuđena agresija Rusije na Ukrajinu i iskazana solidarnost sa tom zemljom i ukrajinskim narodom.

“Naglašeno je da je invazija promijenila bezbjednosnu arhitekturu Evope, zbog čega je važno nastaviti sa kontinuiranom podrškom u cilju snaženja kapaciteta Ukrajine u borbi za očuvanje svog teritorijalnog integriteta”, rekli su iz Ministarstva.

Kako su dodali, ministri su konstatovali da je agresija Rusije na Ukrajinu dodatno ojačala transatlantsku vezu, iako je primarna namjera Moskve bila upravo suprotno.

“Konstatujući da momenat iziskuje sprovođenje politike otvorenih vrata, ministri su izrazili optimizam da će se uskoro ostvariti uslovi da NATO porodica bude proširena za dvije nove članice, Finsku i Švedsku”, navodi se u saopštenju.

