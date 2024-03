Komisija će ispitati postupanje policajca u incidentu u Beranama

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović formirao je Komisiju čiji je zadatak da utvrdi zakonitost postupanja policijskog službenika u incidentu koji se u četvrtak desio u Beranama.

Šaranović je, povodom incidenta u Beranama u kojem je, prilikom rada na suzbijanju krijumčarenja, upotrijebljeno vatreno oružje, održao hitan tematski kolegijum sa vršiocem dužnosti direktora Uprave policije Aleksandrom Radovićem i pomoćnicima direktora za sektor za borbu protiv kriminala, granične policije i opšte nadležnosti.

“Kako nijesam zadovoljan cjelovitošću informacija koje sam dobio, saglasno članu 14 stav 4 Zakona o unutrašnjim poslovima tražio sam od v.d direktora hitan Izvještaj o predmetnom događaju i urgentno utvrđivanje svih okolnosti, kako ne bi bilo prostora za slobodna tumačenja u javnosti”, navodi se u saopštenju Šaranovića.

On je kazao da je, imajući u vidu da je prilikom samog događaja došlo do upotrebe sredstava prinude od policijskog službenika, formirao i Komisiju za ocjenu okolnosti pod kojima su upotrijebljena sredstva prinude.

“Čiji je zadatak da utvrdi zakonitost postupanja policijskog službenika”, naveo je Šaranović.

On je istakao da će, u cilju objektivnog informisanja javnosti i kako bi se istraga zaštitila od paušalnih informacija, dalja istraga koju vodi nadležni tužilac utvrditi na koji način je došlo do povrede službenika sektora granične policije.

