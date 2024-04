Pezer i Obradović najbolji u Draževini

Podgorica, (MINA) – Reprezentativac Bosne i Hercegovine, Mesud Pezer i Anđela Obradović iz Srbije, pobjednici su tradicionalnog mitinga bacača kugle Draževina 2024 – Memorijal Nedeljko Burzanović.

Pezer je trijumfovao sa rezultatom 20 metara i 93 centimetra, što je novi rekord mitinga.

Pobjedničko postolje kompletirali su Voislav Grubiša (BiH – 19,00) i Nermin Štitkovac (BiH – 18,99).

U ženskoj konkurenciji Obradović je slavila hicem od 14,24 metra.

Kao drugoplasirana završila je Jovana Bukvić (SRB – 9,38, dok je treća bila Tea Mašić (SRB – 8,54).

Kod juniora najbolji je bio Anis Đozo (BiH – 17,03), dok su u konkurenciji mlađih juniora trijumfovali Armin Talić (BiH – 17,19) i crnogorska reprezentativka Mare Martinović (11,74);

Talić je tim rezultatom ispunio normu za učešće na Prvenstvu Evrope za mlađe juniore.

U konkurenciji pionira najbolji su bili Davud Alić (BiH – 14,39) i Mejrema Baručija (BiH – 1,84).

Kod veterana pobijedio je Milutin Šoć sa novim rekordom mitinga u toj kategoriji – 15,68 metara.

Na bacačkom mitingu u Draževini, koji je održan 16. put, nastupilo je 60 takmičara iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS