Knežević neće prisustvovati sastanku sa Milatovićem

Podgorica, (MINA) – Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević neće prisustvovati sastanku koji je inicirao predsjednik države Jakov Milatović zbog, kako je kazao, sve naglašenijih razlika koje dovode u pitanje ljudsko partnerstvo koje su izgradili za vrijeme drugog kruga predsjedničkih izbora.

Milatović je sve lidere parlamentarnih političkih subjekata pozvao na sastanak kako bi ih informisao o zaključcima razgovora koje je imao u Briselu sa partnerima iz Evropske unije.

„Zahvaljujem na pozivu da prisustvujem svečanosti povodom dobijanja IBAR–a, ali Vas obavještavam da neću prisustvovati, zbog naših sve naglašenijih razlika koje dovode u pitanje ljudsko partnerstvo koje smo izgradili sa Vama za vrijeme drugog kruga predsjedničkih izbora“, naveo je Knežević u odgovoru na poziv Milatovića.

On je rekao da je tada, zajedno sa aktuelnim predsjednikom Skupštine Andrijom Mandićem, vodio intenzivnu kampanju u ime koalicije nekadašnjeg Demokratskog fronra, kako bi Milatović bio izabran za predsjednika Crne Gore.

Knežević je dodao da bez lažne skromnosti može izjaviti da je njihova koalicija presudno doprinijela pobjedi Milatovića, koja je označila i definitvni kraj trodecenijske vladavine Demokratske partije socijalista (DPS).

„Sve što se nakon toga izdešavalo, a odnosi se na Vaše stavove povodom spoljnje i unutrašnje politike u potpunoj je koliziji sa mojim, ali što je važnije, i sa stavovima onih građana koji su Vam na moj poziv dali podršku u drugom krugu predsjedničkih izbora“, kazao je Knežević.

On je naveo da posljednje medijske reakcije Milatovića, „obojene dvostrukim aršinima“, u odnosu na Rezoluciju u Srebrenici i Rezoluciju o genocidu u sistemu logora u Jasenovcu, Dahauu i Mauthauzenu, predstavljaju samo kulminaciju njihovog mimolaženja koje ne može ignorisati.

„A i ne bi bilo moralno da se nakon nekoliko mojih javnih kritika upućenih Vama, počev od susreta sa kiparskim arhiepiskopom, preko nedavanja saglasnosti da naš kandidat Dragan Bojović bude imenovan za ambasadora u Rusiji, do dvostrukih aršina u odnosu na dvije neuoporedive rezolucije o Srebrenici i Jasenovcu, čime ste direktno dooprinijeli pogoršanju odnosa sa nama najbližom Srbojom, sjutra pojavim na koktelu koji organizujete i glumim kako se ništa nije dogodilo“, naveo je Knežević.

On je kazao da se, nažalost, dogodilo mnogo toga u godinu mandata Milatovića.

„Što me sprečava da budem dio sjutrašnje predstave kako je sve u najboljem redu“, dodao je Knežević.

On je rekao da, takođe, smatra da Crna Gora ne smije biti talac sukoba Milatovića sa premijerom Milojkom Spajićem.

„U kojem su na Vašu stranu stali kao medijska logistika koncern Vijesti i mediji pod kontrolom DPS–a, što i te kako zabrinjava i dovodi u pitanje Vašu samostalnost u donošenju odluka i javnom saopštavanju stavova“, rekao je Knežević.

Prema njegovim riječima, toliko naglašene sujete, netrpeljivosti, narciosiodnosti, nije dobro ni u nekoj firmi u stečaju, a ne među najvišim funkcionerima države koja pretenduje da bude prva sljedeća članica EU.

„Sve ovo Vam saopštavam, jer nijesam spreman da budem dio ni Spajićevog (što on zna i bez obzira na naše razlike to i poštuje), ali ni Vašeg političkog sistema djelovanja“, naveo je Knežević u odgovoru Milatoviću.

On je kazao da partija koju predvodi ima jasan ideološki i državotvorni put sa kojeg neće skrenuti ni zbog Milatovića, niti bilo kog drugog.

Knežević je dodao da imaju svoj integritet, utemeljenost u biračkom tijelu i jasno definisan stav da su u politici najvažniji principi zbog kojih su dobili podršku građana.

On je rekao da mogu graditi partnerske odnose, ali nikako na način da Milatović, ili bilo ko drugi može pomisliti da ih koristi kao sredstvo obračuna za prevlast u institucijama moći.

„Gospodine predsjedniče, kad budete pokazali suštinsko interesovanje za poboljšanjem naših odnosa, spreman sam da se uključim u ovakve i slične aktivnosti koje organizujete“, naveo je Knežević.

On je rekao da se do tada, kao i za vrijeme Milatovićevog prethodnika, neće odazvati ni jednoj državnoj ili drugoj svečanosti koju budu organizovao.

„Na kraju ovog mog obraćanja, Vama i Vašoj porodici, lično želim svaki napredak i blagostanje“, naveo je Knežević.

