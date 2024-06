Karadžić: Društvo godinama plaća previsoku cijenu govora mržnje

Podgorica, (MINA) – Crnogorsko družno godinama plaća previsoku cijenu govora mržnje i postalo je talac izjava koje zaglušuju javni prostor i unose tenzije u svakodnevan život, poručili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević, tokom govora na obilježavanju 166. godina od bitke na Grahovu, rekao je da će sa onima koji neće da budu kao braća, nego da liče na Turke, postupati kao prema Turcima.

Potpredsjednik Mladih Evrope Milivoje Karadžić u reagovanju je naveo da se svaki elementarno pristojan čovjek postidio nakon odslušane izjave Kovačevića.

On je dodao da se nekad zapita da li je moguće da u nečijim glavama i dalje žive ti relikti prošlosti, pa da neistomišljenike označavaju kao “Turke”, a političke relacije sa njima svode na nivo i odnos kakav je bio sa Osmanskom imperijom.

“Naše društvo godinama plaća previsoku cijenu govora mržnje, postalo je talac ovakvih i sličnih izjava koje zaglušuju javni prostor i unose tenzije u svakodnevan život”, rekao je Karadžić.

On je naveo da dobra vremena stvaraju jaki ljudi, dodajući da ljudi kojima je prošlost bitnija od budućnosti, kojima je različitost predstavlja razlog za konflikt, očigledno nijesu ljudi koji stvaraju bolja vremena.

“Da budemo ljudi nikad nije kasno, da se mijenjamo na bolje. Zadatak novih generacija je da se čujemo i razumijemo, to nekad nije lako, ali ako uspijemo iza nas ćemo ostaviti ambijent u kom različitost mišljenja nije incident, nego preduslov za bolji život”, poručio je Karadžić.

