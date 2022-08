Kabinet predsjednice Skupštine: Đurović postupila u skladu sa Ustavom i Poslovnikom

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović je, sazivajući vanrednu sjednicu Skupštine za 16. avgust, postupila potpuno u skladu sa Ustavom i Poslovnikom, kazali su iz njenog Kabineta.

Oni su to rekli Vijestima, upitani smatraju li da je Đurović uvrštavanjem u dnevni red predloga za izbor članova Sudskog savjeta prekršila Ustav i Poslovnik, budući da isključivo Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu predlaže poslanicima članove tog tijela.

Iz Kabineta predsjednice Skupštine su kazali da je članom 90 Ustava propisano da se vanredno zasijedanje saziva na zahtjev predsjednika Crne Gore, Vlade ili namjanje trećine ukupnog broja poslanika.

Kako su dodali, odredbom člana 128 Poslovnika Skupštine propisano je da se vanredno zasijedanje može održati u vremenu prvog radnog dana u januaru do posljednjeg radnog dana u februaru i od prvog radnog dana u avgustu do poslednjeg radnog dana u septembru.

“Propisano je da podnosilac zahtjeva za vanredno zasijedanje određuje dan održavanja i dnevni red sjednice, kao i da će predsjednik Skupštine sjednicu sazvati u vrijeme i sa dnevnim redom naznačenim u zahtjevu za vanredno zasijedanje”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je propisano da podnosilac zahtjeva ne može zahtijevati sazivanje sjednice u vremenu kraćem od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

“Iz gore navedenog nedvosmisleno proizilazi da je predsjednica Skupštine postupila potpuno u skladu sa Ustavom i Poslovnikom Skupštine, sazivajući Skupštinu na vanredno zasijedanje za 16. avgust”, rekli su iz Kabineta.

Upitani hoće li Đurović vratiti poslanicima, koji su tražili vanredno zasijedanje, zahtjev za održavanje sjednice jer, kako smatraju neke partije, nije adekvatan, iz Kabineta su odgovorili da bi zahtjev bio neuredan da je upućen od subjekta koji nije ovlašćen za podnošenje zahtjeva.

Zahtjev bi, kako su dodali, bio neuredan ako bi ga podnijela grupa poslanika koja čini manje od trećine ukupnog broja poslanika ili da je predloženo vrijeme održavanja sjednice kraće od 15 dana od podnošenja zahtjeva, ili da je vrijeme održavanja predloženo u terminima koji nijesu propisani Poslovnikom.

Iz Kabineta su naveli da Đurović u sazivu nije predlagala dnevni red, već je dostavila poslanicima predlog, koji je podnosilac zahtjeva odredio u zahtjevu za vanredno zasijedanje.

“Što se tiče izbora članova Sudskog savjeta, Đurović ni u kom obliku nije dala predlog bilo kog imena, niti se na bilo koji način umiješala u ovlašćenja drugih državnih organa u sprovođenju procedure propisane Ustavom i zakonom”, istakli su iz Kabineta.

Oni su dodali da će poslanici prilikom predlaganja i usvajanja dnevnog reda o njemu odlučivati na sami dan sjednice.

Iz Kabineta su naveli da je i stručnoj i laičkoj javnosti iz iznesenog jasno da je postupano isključivo u skladu sa Ustavom i Poslovnikom Skupštine.

Iz Kabineta su naveli da odbacuju, kako su rekli, tendenciozne i zlonamjerne tvrdnje predstavnika Demokratskog fronta da je Đurović na bilo koji način prekršila Ustav, Zakon o Sudskom savjetu i sudijama i Poslovnik Skupštine.

“Pozivamo ih da prestanu sa politikantstvom, populizmom i neozbiljnim saopštenjima, kojima samo podgrijavaju ionako uzavrelu atmosferu u Crnoj Gori”, rekli su iz Kabineta.

Oni su naveli da iznenađuje, kako su kazali, opstrukcija izbora članova Sudskog savjeta od političkog subjekta koji je deklarativno najviše promovisao saradnju i kooperativnost i koji je u tom pravcu imao i najviše konsultacija i dogovora sa premijerom.

Kako su dodali, njihova dobronamjernost i iskrena želja da budu dio evropske i prosperitetne Crne Gore biće na testu 16. avgusta.

“Tog dana će cijeloj crnogorskoj javnosti biti jasno ko je spreman da gradi Crnu Goru, a ko da je drži zarobljenu retrogradnim politikama i podjelama”, rekli su iz Kabineta.

Oni su naveli da Đurović poziva sve političke aktere da se okrenu radu za dobrobit građana i da doprinesu da se konačno riješe goruća pitanja, koja je odavno trebalo definisati, kao i deblokadi evropskog puta Crne Gore.

“Sada je pravi trenutak za to, kako bismo u oktobru dobili pozitivan Izvještaj Evropske komisije i nastavili dalje sa integracionim procesom. Naravno, pod uslovom da je to svima cilj”, rekli su iz Kabineta Đurović.

