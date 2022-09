Joković: Došlo se do izborne volje građana iz 2020. godine

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se konačno došlo do izborne volje građana iz 2020. godine, kazao je predsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković.

Joković je to kazao novinarima u Skupštini, nakon sastanka predstavnika stare parlamentarne većine.

On je rekao da su postigli dogovor da mandatar bude lider Demosa Miodrag Lekić.

“Došlo se konačno do izborne volje građana iz 2020. godine. Pobjednička vlada pobjedničke koalicije od avgusta 2020.”, naveo je Joković.

Kako je kazao, stoje na raspolaganju Lekiću za sve što je potrebno u budućnosti.

“Pola URA-i i SNP-u, pola ostalim koalicijama. Sumnjam da će biti nekog prevladavanja, da bude zlatni glas Lekića”, ocijenio je Joković.

Joković je kazao da je Predsjedništvo SNP-a na elektronskoj sjednici sa 100 odsto glasova podržalo tu odluku.

On je kazao da je SNP spreman da stavi potpise.

“SNP je ovog trenutka spreman da učini. Sve što se pričalo je potpuno neistina”, istakao je Joković.

