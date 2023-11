Ivanović: Prioritet zaštita civila u Gazi, Crna Gora za rješenje o dvije države

Podgorica, (MINA) – Zaštita civila u Gazi mora biti prioritet međunarodne zajednice, ocijenio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović, dodajući da se Crna Gora zalaže za rješenje o dvije države, kao jedinog održivog okvira za rješavanje izraelsko-palestinskog pitanja.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Ivanović je danas učestovovao na Regionalnom forumu Unije za Mediteran (UZM).

On je na forumu učestvovao na poziv visokog predstavnika Evropske unije (EU) za vanjske poslove i politiku bezbjednosti Žozepa Borelja, potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i iseljenika Hašemitske Jordana Ajmana Safarija i ministra za vanjske poslove, EU i saradnju Španije Hoze Manuela Alvaresa.

„Dok se svijet bori sa rastućim krizama, posebnu zabrinutost izaziva aktuelni sukob na Bliskom istoku, a prioritet međunarodne zajednice mora biti zaštita civila i obezbjeđivanje humanitarne pomoći“, kazao je Ivanović.

On je naglasio da se Crna Gora snažno zalaže za postizanje rješenja o dvije države, kao jedinog održivog okvira za rješavanje izraelsko-palestinskog pitanja.

„Vjerujemo da posvećenost miru, razumijevanju i stabilnosti, uz uzajamno poštovanje različitih kultura, religija i tradicija, nemaju alternativu, naročito u kontakstu aktuelnih globalnih kriza”, rekao je Ivanović.

Kako je kazao, krajnji cilj treba da bude njegovanje dijaloga i rješavanje sporova diplomatskim putem, kao jedinim načinom izgradnje dugoročnog, održivog mira i sigurnosti.

Ivanović je istakao da je Crna Gora spremna da nastavi da blisko sarađuje sa Sekretarijatom UzM i državama članicama.

“Samo zajedničkim naporima možemo da se suočimo sa regionalnim i globalnim izazovima“, poručio je Ivanović.

Iz MVP su kazali da su domaćini današnjeg foruma u Barseloni naglasili da EU i mediteranske države nijesu samo susjedi, već i zajednica.

Oni su kazali da je rješenje o dvije države jedini način za prevazilaženje aktuelne krize na Bliskom istoku.

Borelj je istakao da je četvorodnevno primirje u Gazi značajno, navodeći da je neophodno oslobađanje talaca i omogućavanje pružanja humanitarne pomoći civilima.

“Mir između Izraela i Palestine postao strateški imperativ za cijelu euro-mediteransku zajednicu i šire”, rekao je Borelj.

Alvares je ukazao da je neophodan konstruktivni dijalog koji će voditi uspostavljanju mirnog rješavanja sukoba.

On je naglasio da je Španija posvećena izgradnji trajnog mira na Bliskom istoku i sprovođenju rješenja o dvije države, kao garanciji za mir i stabilnost i Izraela i Palestine.

Safari je ocijenio da je himanitarana kriza u Gazi razarajuća i da međunarodna zajednica mora biti jedinstvena u naporima ka uspostavljaju trajnog prekida vatre.

On je kazao da napadi na civile ne mogu donijeti mir i bezbjednost i da pravedan i trajni mir garantuje samo rješenje o dvije države.

Generalni sekretar Unije za Mediteran Naser Kamela istakao je da su Izrael i Palestina članovi osnivači Unije i da ta regionalna platforma može i treba da bude kamen temeljac za oblikovanje mirne i bezbjedne budućnosti mediteranskog regiona.

Ivanović je, kako je saopšteno iz MVP, na marginama Foruma, sa Kamelom razgovarao o intenziviranju saradnje i razmjeni iskustava u okviru prioriteta Unije, kao i realizaciji zajedničkih aktivnosti u Crnoj Gori tokom naredne godine, uključujući i prvu posjetu generalnog sekretara UzM Crnoj Gori.

“Razmijenjena su mišljenja o neophodnosti pronalaženja dugoročno održivog rješenja situacije na Bliskom istoku i važnoj ulozi UzM na tom planu”, kaže se u saopštenju.

