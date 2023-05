Hovenijer: Kurti nije odgovorio na zahtjev SAD da preduzme korake ka smanjenje tenzija

Priština, (MINA) – Premijer Kosova Aljbin Kurti nije odgovorio na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država (SAD) da preduzme koraku ka smanjenju tenzija na sjeveru Kosova, rekao je američki ambasador u Prištini Džefri Hovenijer.

Hovenijer je rekao da je otkazivanje učešća Kosova u vježbama “Defender Europe 2023“ prva posljedica za Vladu, zbog situacije na sjeveru Kosova.

“Danas nije bilo aktivnosti za “Defender Europe ’23” i neće ih biti. Za Kosovo su te vježbe završene”, rekao je Hovenijer, prenosi Radio Slobodna Evropa.

On je citirao američkog državnog sekretara Antonija Blinkena koji je rekao da će te akcije uticati na odnose SAD i Kosova.

“Zatražili smo od Kurtija da preduzme korake ka smanjenju tenzija na sjeveru. On nije odgovorio na ove zahtjeve. Analiziramo koje će biti naše sljedeće akcije”, dodao je Hovenijer.

On je naglasio da Vlada Kosova nije koordinisala sa SAD-om akcije preduzete u petak, kada su novoizabrani gradonačelnici u tri opštine na sjeveru ušli u opštinske zgrade.

“Kada smo saznali, oštro smo reagovali protiv toga. Odluka je negativno uticala na reputaciju Kosova i preokrenula napore ka normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije”, rekao je Hovenijer.

Hovenijer je u susretu sa novinarima u Prištini govorio i o trenutnom raspoloženju SAD prema Kosovu.

“Moram da kažem da SAD nemaju mnogo entuzijazma da reaguju na neke interese Kosova u ovom trenutku, kao što je aktivan rad na unapređenju pozicije Kosova na evroatlantskom putu“, rekao je Hovenijer.

On je rekao da im je “veoma žao što je došlo do ovoga”.

“Ali moram da budem iskren, takva je situacija. Nadamo se da će premijer Kurti poslušati naš savjet i odmah preduzeti korake za smanjenje tenzija na sjeveru“, kazao je Hovenijer.

Prema njegovim riječima, smanjenje tenzija skreće pažnju na punu primjenu Sporazuma za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije.

Hovenijer je rekao da SAD ima dva zahtjeva od Vlade Kosova: da ne insistira da gradonačelnici rade iz opštinskih zgrada i da povuče policajce iz tri opštinske zgrade na sjeveru.

“Ne razumijemo zašto se alternativne lokacije, ili druge javne zgrade, ne mogu koristiti za obavljanje svojih funkcija”, rekao je Hovenijer, navodeći primjer da su se načelnici opština na sjeveru zakleli na alternativnim lokacijama.

“Smatramo da je prisustvo kosovske policije u zgradama, u koje se nasilno ušlo, veliki izazov, pa smo zatražili od Vlade da povuče policiju iz ove tri opštinske zgrade“, rekao je Hovenijer.

Prema ocjeni Hovenijera, te akcije bi pomogle da se smanje tenzije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS