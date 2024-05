IJZ: Pravilno pranje ruku najefikasnija mjera u sprečavanju širenja zaraznih bolesti

Podgorica, (MINA) – Pravilno pranje ruku je najjeftinija i najefikasnija mjera u sprečavanju širenja svih zaraznih bolesti, kazali su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana higijene ruku je, kako su rekli iz IJZ, promovisanje znanja i jačanje kapaciteta zdravstvenih radnika kroz inovativnu i efektivnu edukaciju o kontroli i prevenciji infekcija, uključujući higijenu ruku.

Iz IJZ su kazali da je širenje znanja o higijeni ruku i dalje toliko važno zato što pomaže u zaustavljanju prenošenja mikroorganizama tokom pružanja zdravstvene njege.

„Prevencija i kontrola infekcija, uključujući higijenu ruku, od ključne je važnosti za postizanje univerzalne zdravstvene pokrivenosti, jer je to praktičan pristup utemeljen na dokazima sa već potvrđenim uticajem na kvalitet njege i bezbjednost pacijenata na svim nivoima zdravstvene zaštite“, kaže se u saopštenju.

Za unapređenje te oblasti zdravstvene zaštite, kako se dodaje, neophodno je omogućiti implementaciju inovativnih i efektivnih pristupa edukaciji zdravstvenih radnika i njegovatelja za sticanje znanja, vještina i ponašanja u vezi sa higijenom ruku i ostale aspekte prevencije i kontrole infekcija tokom pružanja zdravstvene njege.

„Takođe je neophodno razvijati mehanizme evaluacije za procjenu efekata edukacije na standarde prakse, ali i efekata na prevenciju bolničkih infekcija i antimikrobnu rezistenciju“, dodaje se u saopštenju IJZ.

Oni su naveli da je “Mojih pet trenutaka za higijenu ruku” koncept kojeg je razvila grupa stručnjaka Svjetske zdravstvene organizacije.

Pojašnjava se da je koncept dizajniran da bude lak za učenje, logičan i primjenjiv u praksi, i da definiše ključne trenutke kada zdravstveni radnici treba da obavljaju higijenu ruku.

„To su: prije kontakta sa pacijentom, prije izvođenja aseptičkih zahvata, nakon kontakta sa tjelesnim tečnostima i izlučevinama, nakon kontakta sa pacijentom i nakon kontakta sa pacijentovim okruženjem“, kaže se u saopštenju.

