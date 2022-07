Hitno ispitati postupanje policije u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SDP) zatražila je da se hitno naloži procedura ispitivanja postupanja policije prema građanima nakon završetka skupa proslave Dana državnosti u Nikšiću.

Iz te partije su pozvali ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića da pokrene zakonske procedure za smjenu načelnika Centra bezbjednosti (CB) Nikšić, Dragoljuba Popadića.

“Veličanstveni, kulturni i mirni skup građana ove države koji su proslavili njen najveći praznik u istoriji, pokušala je da poremeti grupa velikosrpskih ekstremista koja je, sa nacionalističkom ikonografijom, uzvikivala poruke mržnje i klicala Srbiji, Rusiji i Vučiću, uz pjevanje antimuslimanskih pjesama, sa jasnom namjerom da izazovu vjersku i nacionalnu mržnju”, naveli su iz SDP-a.

Oni su kazali da je policija, umjesto da ne dozvoli toj grupi ekstremista da dođe u blizinu mjesta održavanja proslave 13. jula, propustila te agresivne pojedince.

Time je, kako su naveli iz SDP-a, policija dozvolila atmosferu podizanja tenzija i povećala rizik za izazivanje sukoba.

Iz te partije su ocijenili da je riječ o kardinalnoj grešci u pripremi i obezbjeđenju skupa s obzirom na to da je, kako su kazali, svakome, pa valjda i policiji, bilo jasno da se ekstremističke i anticrnogorske grupe okupljaju u Nikšiću, u danu kada cijela Crna Gora slavi, upravo da bi izazivali sukobe i provocirali.

“Sudeći po saopštenju policije, jedino oni nijesu znali šta se sprema i šta su posljedice nečinjenja i mirnog policijskog posmatranja „promenade“ ekstremne i agresivne grupe”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je elementarna odgovornost organa reda da takve situacije spriječe, a ne da mirno posmatraju nacionalističko divljanje grupa koje svjesno idu prema građanima sa proslave da izazovu sukobe.

“Sigurni smo da je načelnik CB Nikšić morao imati operativne informacije o pripremi ekstremističkih grupa da izazovu narušavanje javnog reda i mira čime se njegova odgovornost uvećava”, kazali su iz SDP-a.

Oni su pozvali policiju da hitno ispita brojne slučajeve upotrebe sile prema građanima koji su svoj odnos pokazali dostojanstvenim ponašanjem tokom proslave.

“A koji su upravo nečinjenjem organa reda dovedeni u situaciju da budu isprovocirani i brutalno vrijeđani od grupe ciljano poslatih ekstremista”, dodaje se u saopštenju SDP-a.

