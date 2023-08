Spajić: Imamo većinu za formiranje vlade, Bečić će biti predsjednik Skupštine

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) ima većinu za formiranje vlade, saopštio je mandatar Milojko Spajić i najavio da će predsjednik Skupštine biti lider Demokrata Aleksa Bečić.

Glavni odbor (GO) PES-a večeras je na sjednici podržao predlog Spajića za konstituisanje nove vlade sa političkim subjektima koji su ga podržali za mandatara.

Spajić je novinarima, nakon sjednice GO, kazao da nijesu govorili o resorima.

„Govorili smo o skupštinskoj većini i o budućem predsjedniku Skupštine Aleksi Bečiću“, rekao je Spajić.

On je kazao da očekuju da skupštinsku većinu čine 44 poslanika koja su podržala njegovu kandidaturu za mandatara.

Na pitanje je li definitivno da koalicija Za budućnost Crne Gore neće biti dio vlade, Spajić je odgovorio da jeste i da su pet puta odbili ponude.

“Poslije toga kada su pristali više ne vjerujemo u iskrenost njihovih namjera. Mislimo da oni samo lažno prihvataju ponudu da bi opstruirali. Prihvatili su ponudu onog trenutka kada smo imali većinu”, rekao je Spajić.

Upitan da li je dobio podršku svih članova GO za izbor potencijalnih koalicionih partnera u vladi, Spajić je kazao da su imali civilizovanu raspravu i da su odlučili ubjedljivom većinom.

„Mislim da je bilo par ljudi protiv i uzdržanih. To je potpuno normalno i ne želim da ih osuđujem ili da kažem da su ta mišljenja pogrešna“, naveo je Spajić.

Upitan očekuje li podršku Alternative, Ujedinjene Crne Gore i Civisa, Spajić je rekao da očekuje njihovu podršku i da misli da tu neće biti problema.

Spajića su na konsultacijama kod predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića za mandatara podržali Demokratska Crna Gora, Bošnjačka stranka, Socijalistička narodna partija, Albanski forum, Albanska alijansa, Hrvatska građanska inicijativa i Demokratska unija Albanaca.

On je u petak dobio podršku poslaničkog kluba PES-a za formiranje nove vlade.

