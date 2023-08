Glavni odbor PES-a danas o sastavu nove vlade

Podgorica, (MINA) – Glavni odbor (GO) Pokreta Evropa sad (PES) raspravljaće danas o predlogu mandatara Milojka Spajića za formiranju nove crnogorske vlade.

Spajić je dobio podršku poslaničkog kluba PES-a za formiranje nove vlade, na sjednici koja je održana u petak.

On je informisao poslanički klub kako će izgledati nova vlada, ko će je činiti i koji će joj biti glavni prioriteti.

Nova vlada trebalo bi da budu sastaljena od predstavnika PES-a, Demokratske Crne Gore, Bošnjačke stranke, Albanskog foruma, Albanske alijanse.

Predsjedništvo Socijalistička narodna partija odlučilo je da ta stranka treba da bude konstituent 44. vlade Crne Gore.

