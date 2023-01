GI 21.maj: Propalo formiranje nove vlade

Podgorica, (MINA) – Formiranje nove vlade je propalo, a premijer Dritan Abazović i Socijalistička narodna partija (SNP) nastavljaju da drže tragikomičnu vlast, saopštili su iz Građanske inicijative (GI) 21. maj.

Mandatar za sastav nove vlade Miodrag Lekić kazao je danas, nakon sastanka sa liderima parlamentarne većine, da nove vlade neće biti.

“Formiranje neustavne vlade je propalo. Dritan i SNP, nastavljaju da drže tragikomičnu vlast, do posljednje URE”, navodi se u objavi GI 21. maj na Tviteru /Twitter/.

Iz GI 21. maj su ocijenili da slijedi novo mrcvarenje Crne Gore od “trule i samozive političke klase”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS