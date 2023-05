Formirali posmatračku misiju za parlamentarne izbore

Podgorica, (MINA) – Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) formirala je misiju za posmatranje predstojećih parlamentarnih izbora Crnoj Gori, koju će činiti 11 međunarodnih stručnjaka, 12 dugoročnih i 100 kratkoročnih posmatrača.

Šefica misije ODIHR-a Nina Suomalainen kazala je da će parlamentarne izbore pratiti po pozivu crnogorskih vlasti.

Ona je navela da se misija ODIHR-a sastoji od glavnog tima od 11 međunarodnih eksperata, iz deset različitih država.

Kako je kazala, glavni tim je baziran u Podgorici, gdje su uspostavili privremenu kancelariju za otprilike narednih sedam nedjelja.

„Dvanaest dugoročnih posmatrača će stići 11. maja, kada će primiti brifing od glavnog tima prije nego što budu poslati širom države u timovima po dvoje. Stotinu kratkoročnih posmatrača će biti ovdje na sam izborni dan“, rekla je Suomalainen.

Ona je navela da će kratkoročni posmatrači sistematski posmatrati sprovođenje procedura, glasanja, tabeliranja podataka na izbornim mjestima.

„Na sam izborni dan će nam se pridružiti delegacija Pralamentarna skupštine Savjeta Evropa, kao i predstavnici Evropskog parlamenta, kako bi formirali internacionalnu misiju za posmatranje izbora“, rekla je Suomalainen.

Ona je kazala da posmatranje vode ODIHR metodologijom, koja je već uspostavljena.

Suomalainen je istakla da su nadlegali više od 400 izbora u 57 država članica.

Kako je navela, pokrivaće sprovođenje zakonskog okvira, administrativne pripreme i obuku izbornih zvaničnika, registraciju birača i kandidata, finansiranje kampanje, medijsko pokrivanje, učešće žena, manjina i osoba sa invaliditetom u izbornom procesu.

Suomalainen je rekla da misija uključuje i nadziranje medija, koje proizvodi kvalitativne i kvantitativne procjene medijskog pokrivanja kampanje.

„Takođe će sprovesti kvalitativno posmatranje kampanje na socijalnim mrežama. Obezbjeđujemo nepristrasnost i doslijednost u našim procjenama“, istakla je Suomalainen.

Kako je navela, imaju jasne kriterijume u procjenama, a to su obaveze OEBS-a i međunarodni standardi.

„Uzimamo u obzir prethodne preporuke koje je ODIHR dao Crnoj Gori i njihovo sprovođenje. Ne upoređujemo ove izbore sa prethodnim u Crnoj Gori ili nekoj drugoj državi“, pojasnilaje Suomalainen.

Prema njenim riječima, uloga misije nije da se miješa ili nudi pomoć u samom procesu, nego samo posmatranje.

„Naše procejene će biti objavljene u našim izvještajima. Izdaćemo jedan izvještaj dvije nedjelje prije dana izbora, u kojem će biti opisan izborni proces do tog trenutka i biće ukazano na probleme koje su prepoznali naši učesnici“, navela je Suomalainen.

Ona je kazala da će dan nakon izbora organizovati konferenciju za novinare, na kojoj će dati preliminarne nalaze i zaključke.

„Nekoliko mjeseci nakon izbora imaćemo konačan izvještaj. On će sadržati preporuke koje će nadležni uzeti u obzir i svi ostali učesnici procesa“, rekla je Suomalainen.

Te preporuke će, kako je pojasnila, ukazivati na način na koji bi ODIHR želio da sarađuje sa nadležnim organima.

„Hvala kolegama iz OEBS-a u Podgorici za pomoć i saradnju, posebno za logističku i administrativnu pomoć“, dodala je Suomalainen.

Ona je navela da je ODIHR ranije imao 18 izbornih aktivnosti u Crnoj Gori, uključujući prethodne predsjedničke izbore.

Kako je rekla, imali su uvodni sastanak sa Državnom izbornom komisijom (DIK), a sastaće se i sa Ministarstvom vanjskih poslova (MVP).

„Zahvalila bih se MVP-u i DIK-u na saradnji u pripremanju misije i radujem se nastavku saradnje u sljedećim nedjeljama“, dodala je Suomalainen.

Ona je podsjetila da se OEBS sastoji od 57 država, koje su preuzele određene obaveze u pogledu demokratskih procesa, ljudskih prava, osnovnih sloboda i izbora.

„Svaka od članica se obavezala da pozove ODIHR da nadgleda izborne procese“, rekla je Suomalainen.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS