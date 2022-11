Eraković pozvao na potpisivanje peticije za vanredne parlamentarne izbore

Podgorica, (MINA) – Poslanik Demokratske partije socijalista Jevto Eraković pozvao je građane da potpišu peticiju koju je pokrenuo Organizacioni odbor protesta Ima nas, za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Iz Organizacionog odbora protesta Ima nas saopštili su da je cilj peticije da se sačuva evropska perspektiva i budućnost Crne Gore.

“Za obnovu države izborili smo se olovkom. Za odbranu države svim dozvoljenim sredstvima – u ovom trenutku olovkom i digitalno! Potpišite peticiju”, napisao je Eraković na Tviteru /Twitter/.

