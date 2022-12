Đurović: Srbija će imati pomoć Crne Gore na evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Srbija će na evropskom putu imati svu stručnu i tehničku pomoć Crne Gore, kazala je predsjednica crnogorske Skupštine Danijela Đurović.

Đurović je to kazala na sastanku sa poslanikom u Narodnoj skupštini Srbije Igorom Bečićem.

Ona se sa Bečićem sastala u okviru 60. zasijedanja Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje.

“Ističući značaj evropskih integracija, Đurović je istakla da vjeruje da će Srbija nastaviti da ide čvrstim korakom prema evropskoj porodici naroda i da će u tom procesu imati svu stručnu i tehničku pomoć Crne Gore kao predvodnice na tom putu”, navodi se u saopštenju Skupštine Crne Gore.

Đurović je naglasila je da će učiniti napor da se Grupa prijateljstva Skupštine Crne Gore sa Narodnom skupštinom Srbije što prije popuni i da dođe do što skorijeg susreta između crnogorskih i srpskih parlamentaraca.

Bečić, koji je i predsjednik Grupe prijateljstva između parlamenata Crne Gore i Srbije, kazao je da je za Srbiju jako važno što Crna Gora prepoznaje veliku ulogu koju Srbija pridaje medijaciji na međunarodnom planu.

On je dodao da je važno što se prepoznaje i zalaganje da se i najteži konflikti riješe mirnim i diplomatskim putem.

“Sagovornici su naročito istakli značaj direktnih kontakata između zvaničnika, kao i parlamentarne diplomatije koju je potrebno pospješiti i unaprijediti”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, na sastanku je zaključeno da crnogorsko-srpski odnosi treba da nastave da idu uzlaznom putanjom jer je to naročito bitno za građane koje vežu višestruke istorijske, tradicionalne, rodbinske i prijateljske veze.

