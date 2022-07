Đurović: Radujem se članstvu zemalja Zapadnog Balkana u evropskoj porodici naroda

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović čestitala je Sjevernoj Makedoniji i Alabaniji na otvaranju pregovora o pristupanju Evropskoj uniji (EU), navodeći da se raduje članstvu zemalja Zapadnog Balkana u evropskoj porodici naroda.

To je objavljeno na Fejsbuk /Facebook/ stranici Skupštine.

“Čestitam našim prijateljima i saveznicima, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, na otvaranju pregovora o pristupanju EU. Sigurna da naše građane čeka ljepša budućnost, praćena boljim standardom i prosperitetom, radujem se članstvu zemalja Zapadnog Balkana u velikoj evropskoj porodici naroda”, kazala je Đurović.

