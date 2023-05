Đurović: Pred Crnom Gorom su bolji dani

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović čestitala je predsjedniku države Jakovu Milatoviću stupanje na tu funkciju, navodeći da je sigurna da su pred Crnom Gorom bolji dani.

Milatović je danas u Skupštini položio zakletvu, čime je zvanično preuzeo dužnost predsjednika Crne Gore.

“Čestitam gospodinu Milatoviću preuzimanje funkcije predsjednika Crne Gore i želim mu puno uspjeha u obavljanju ove važne dužnosti. Sigurna sam da su pred našom zemljom bolji dani”, navela je Đurović na Tviteru /Twitter/.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS