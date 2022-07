Đurović: Pandemija podsjetila na ranjivost ljudskih prava

Podgorica, (MINA) – Pandemija koronavirusa podsjetila je sve na ranjivost ljudskih prava, posebno onih najugroženijih i najmanje zaštićenih u društvu, ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović, koja boravi u Birmingemu povodom održavanja godišnjeg zasijedanja Parlamentarne skupštine (PS) OEBS-a, prisustvovala je radnom ručku posvećenom pitanjima rodne ravnopravnosti.

Navodi se da je fokus okupljanja, koje je organizovano pod pokroviteljstvom Parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva i PS OEBS bila tema „Obezbjeđivanje rodno inkluzivnog ekonomskog oporavka od pandemije COVID-19“.

„Đurović je istakla da je pandemija podsjetila sve na ranjivost ljudskih prava, posebno onih najugroženijih i najmanje zaštićenih u društvu“, kaže se u saopštenju.

Ona je dodala da su žene ponovo odigrale značajnu ulogu u prevazilaženju izazova kako na nivou države, tako i na nivou porodice.

Đurović je, kako je saopšteno, informisala učesnike da je Skupština Crne Gore kroz djelovanje Odbora za rodnu ravnopravnost i posredstvom svojih kontrolnih mehanizama, intenzivno pratila rodne uticaje pandemije, i analizirala mjere koje su donošene u cilju njenog ublažavanja.

„Napominjući da je upravo Dvanaesto zasijedanje Ženskog parlamenta predstavljalo platformu za diskusiju o vodećim aspektima doprinosa i dodatnih opterećenja žena tokom pandemije, sa posebnim fokusom na ekonomiju i neplaćeni rad“, naveli su iz Skupštine.

Ona je istakla da je ulaganje u rodnu ravnopravnost istovremeno i ulaganje u sveukupni napredak društva, njegov ekonomski, politički i kulturni prosperitet.

„Đurović je zaključila da u vremenima krize i ekonomske nestabilnosti ženska ljudska prava bivaju prva na udaru, kao i da se za njihovo očuvanje i unapređenje žene moraju stalno boriti, kako bi osigurale da u centru svih odgovora i rješenja budu prepoznate potrebe žena i djevojaka“, kazali su iz Skupštine.

