Đurović: Građanska Crna Gora je ključna vrijednost i cilj

Podgorica, (MINA) – Građanska Crna Gora, koja se temelji na idealima mira, suživota i blagostanja za sve, je ključna vrijednost i cilj za koji se treba boriti svakodnevno, poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Đurović je, u ime parlamenta i svoje ime, čestitala Kurban bajram reisu Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifatu Fejziću i svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti.

Prema riječima Đurović, Bajram je praznik koji inspiriše i podstiče na razvijanje ljubavi, zajedništva, solidarnosti i tolerancije među svim ljudima.

Kako je dodala, u ovim svetim danima potrebno je pružiti ruku pomoći i podrške svojim prijateljima, ma koje vjere i nacionalnosti bili.

“Treba da radimo zajedno na jačanju međusobnog povjerenja i razumijevanja. Građanska Crna Gora, koja se temelji na idealima mira, suživota i blagostanja za sve, je ključna vrijednost i cilj za koji se moramo boriti svakodnevno”, kazala je Đurović.

Kako je navela, samo u takvoj državi mogu se praviti planovi za svjetliju i prosperitetniju budućnost.

“To je i osnovna poruka ovog velikog praznika. U to ime, čestitam vam Kurban-bajram, uz želju da ga provedete u miru, zdravlju i sreći, sa svojim najbližima”, rekla je Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS