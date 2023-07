Đurović: Crna Gora cijeni kontinuiranu podršku SAD

Podgorica, (MINA) – Crna Gora cijeni kontinuiranu podršku i pomoć koju Sjedinjene Američke Države (SAD) pružaju njenom demokratskom i ekonomskom razvoju, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je čestitala 4. jul – Dan nezavisnosti SAD.

“Izražavam zadovoljstvo visokim nivoom odnosa između naših država koji su potvrda tradicionalnog prijateljstva crnogorskog i američkog naroda”, navela je Đurović na Tviteru /Twitter.

Ona je kazala da Crna Gora posebno cijeni kontinuiranu podršku i pomoć koju SAD pružaju demokratskom i ekonomskom razvoju i ambicijama da država postane članica Evropske unije.

“Vođeni istim vrijednostima kao što su mir, sloboda, demokratija, vladavina prava i solidarnost, uvjerena sam da ćemo nastaviti plodotvornu saradnju koja će ići u korist građana naših zemalja”, poručila je Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS