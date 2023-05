Đurašković pozvao Milatovića da napusti poziciju zamjenika predsjednika PES-a

Podgorica, (MINA) – Nosilac liste Socijaldemokratske partije (SDP) za parlamentarne izbore Nikola Đurašković pozvao je predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da napusti poziciju zamjenika predsjednika Pokreta Evropa sad (PES) i da se u kampanji ponaša neutralno.

Milatović je najavio da će u ponedjeljak početi politički dijalog na najvišem nivou.

Đurašković je ocijenio da je sastanak bez teme i bez zakonske potrebe u ovom trenutku ništa osim aktivno uključivanje u kampanju, u kojoj bi, kako je rekao, predsjednik trebao biti neutralan.

„Pozivam ga da što prije napusti poziciju zamjenika predsjednika PES-a i da se u ovoj kampanji ponaša neutralno“, naveo je Đurašković u saopštenju.

Kako je kazao, razgovor radi razgovora i slika u kojoj ih Milatović okuplja i miri, u ovom trenutku nije potrebna.

„U našoj kući ima mjesta za sve i poštujem funkciju predsjednika i sigurno da ćemo se nakon izbora, nakon što dobijemo legitimitet birača, odazvati pozivu i bez obzira na razlike sarađivati za našu kuću“, dodao je Đurašković.

