Đukanović: Zapadni Balkan vrednosno devastiran hibridnim djelovanjem Rusije

Podgorica, (MINA) – Zapadni Balkan je vrednosno devastiran hibridnim djelovanjem Rusije u posljednjih šest godina, ocijenio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je to kazao na Prespanskom forumu za dijalog 2022. pod nazivom “Oblikovanje budućnosti Zapadnog Balkana u savremenoj evropskoj bezbjednosnoj arhitekturi”.

Đukanović je rekao da je ruska agresija na Ukrajinu djelovala otrežnjujuće na Evropu, Evropsku uniju (EU) i na zemlje koje još uvijek nijesu članice Unije.

“Otrežnjujuće, zato što smo odmah bili svjesni da nije riječ samo o agresiji na Ukrajinu, riječ je o agresiji na evropski sistem vrijednosti, evropsko jedinstvo i evropsku bezbjednost”, poručio je Đukanović.

Kako je kazao, otrežnjenje se može prepoznati u raznim politikama EU od 24. februara do danas.

“Jedno takvo novo razmišljanje čuli smo i kada je u pitanju sudbina politike proširenja, kada je u pitanju primarno evropska budućnost zemalja Zapadnog Balkana“, rekao je Đukanović.

On smatra da Rusija želi da se vrati na geopolitičku poziciju koja je pripadala Sovjetskom Savezu, ali kako je poručio, to je nemoguća misija.

„Šta je naš zadatak, da mislimo o budućnosti. Mislim da bismo morali primjetiti da, pored toga što je nemoguće vratiti se u hladni rat, geopolitički model koji je izgrađen nakon Hladnog rata je takođe pokazao ozbiljne slabosti“, rekao je Đukanović.

Da nije tako, prema riječima Đukanovića, danas ne bi bili u takvim geopolitičkim problemima.

„Da li razumijemo da po prvi put ozbiljno razgovaramo o tome da li će biti aktiviran nuklearni potencijal. Za to postoji odgovornost. Na tragu katastrofe u Ukrajini, porađa se nova geopolitička arhitektura“, kazao je Đukanović.

On je kazao da je u svim razgovorima pitanje koliko je pogoršano stanje na Zapadnom Balkanu poslije 24. februara.

„Moj odgovor je, na sreću zahvaljujući hrabrosti Ukrajinaca i zahvaljujući odlučnoj akciji članica EU i NATO, nije dramatično pogoršano“, rekao je Đukanović i dodao da je Zapadni Balkan vrednosno devastiran hibridnim djelovanjem Rusije u posljednjih šest godina.

Đukanović je istakao da je upozoravao zvaničnike EU i NATO na to.

„Ono što se u Crnoj Gori pokušalo i ono što se pokušava u Ukrajini je isti politički naslov. Mislim da je Zapadni Balkan ozbiljno pokoleban u realnost svog strateškog kursa kretanja, do toga je doveo izostanak aktivnije politike EU i NATO“, rekao je Đukanović.

Kako je rekao, nemoguće je imati razumijevanja za nekoga ko kaže da je neutralan prema agresiji, koja između ostalog, uništava evropske vrijednosti.

“To se pokušava predstaviti kao diplomatsko umijeće, ali to je pitanje morala”, rekao je Đukanović.

Đukanović je kazao da se od Evropa mora čuti da će nagraditi otvorenim vratima one koji su neupitno uz evropske vrijednosti i da zemlje Zapadnog Balkana svakako moraju uraditi svoj zadatak.

On je istakao da očekuje da Crna Gora ispuni sve uslove i onda uđe u EU i dodao da bi išta drugačije bilo pogrešno.

Đukanović je ocijenio da bez oklijevanja treba otvoriti pregovore i sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

